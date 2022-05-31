【育兒之道】童星茶兄妹投入DIY玩具世界　90後港媽開專頁拍片見證孩子成長

▲ 親子Blogger Esther為一對仔女開設facebook專頁「育茶手記」及YouTube頻道CHA Channel。

有爸媽很怕跟小朋友「困獸鬥」，有感窩在家中無所事事，然而在張氏一家，7歲的哥哥東宸與5歲的妹妹曦晨愛宅在家，出自媽媽Esther之手的一大堆創意玩具玩不厭，而兩兄妹除了有媽媽陪伴之外，彼此就是對方的最佳玩伴。

▲ 茶媽Esther育有一對仔女「茶兄妹」。（黃建輝攝）

一屋DIY創意玩具

「茶兄妹」當中妹妹張曦晨可說是近期炙手可熱的童星，在《反起跑線聯盟》擔任小主角，而哥哥東宸亦早有演出經驗，不時見到廣告劇集有他的蹤影。而有一直留意親子資訊的爸媽們，相信覺得茶兄妹很眼熟，因為媽媽Esther是親子Blogger，多年前已開設了多個不同社交平台，如facebook專頁「育茶手記」、YouTube頻道「CHA Channel」等，記錄子女日常二三事。

▲ 張曦晨在《反起跑線聯盟》飾演「瑤瑤」梁詠琪女兒一角。（受訪者提供）

「茶兄妹」好動不怕生，邀請大家一起玩家中夾糖，又落力示範玩雪糕車和港式茶餐廳食物配對桌上遊戲等，全是媽媽Esther自家製。受訪時，兄妹又會唱起「番茄番茄真好味，番茄番茄唔好味」、「一般糖果在一起，住在城堡好歡喜」，時而鬥嘴，熱鬧溫馨，怪不得在家中不覺悶。

呷醋女兒較親外傭姐姐

疫情下，媽媽Esther多了時間陪伴仔女，她於本月更正式成為「全職媽媽」，不再全職從事媒體工作，改而接一些freelance兼職，主力照顧一對仔女。Esther享受見證子女的成長，她回想往日，女兒曦晨曾愛黏外傭姐姐多些，當被爸媽責備後，第一時間找姐姐求安慰，投訴地說︰「姐姐，媽媽罵我」，又有一次，家人一齊食飯，女兒見到餸菜說「姐姐鍾意食」，她就夾給外傭。媽媽記憶猶新︰

嘩，那刻很心痛，點解女兒不是夾餸給父母，不過沒辦法，始終姐姐對孩子的時間長很多。之後沒有姐姐，孩子就開始黏回我，不想在他們的成長中，我好像不存在。說實話，子女對姐姐多過我時，我也有些呷醋。

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開專頁拍片記錄孩子成長

子女成長很珍貴，Esther為他們開了facebook專頁「育茶手記」，問及何以取名「茶兄妹」， 她解說陀著大仔時，當時很鍾意飲檸檬茶，兒子的暱稱就成了「茶茶」，至妹妹出生就是「茶妹」了，「茶兄妹」正式誕生！有關專頁是在曦晨一歲多時才成立。

到妹妹歲幾時，跟哥哥互動幾得意，想記錄下來，不如開個育茶手記，主題是生活日常為主。

▲ 曦晨用紙皮雞蛋仔檔扮賣雞蛋仔。（受訪者提供）

除了外出玩樂、共鳴圖文外，Esther近年多了分享一系列DIY紙皮玩具，可說是時勢使然，而YouTube頻道是在第一波疫情期間營運，當中就有「居家玩樂」系列，Esther謙稱自己不擅手工，是慢慢自學多嘗試。

一開始沒想過做DIY，我手工技術低，不過，疫情home office沒得出街很悶，不如整些東西玩，那時正好換電視有塊大紙皮，想到可以整腸粉檔，再買些腸粉回來自己剪，又放一些飲品，有得玩又有得食。

▲ 茶兄妹近期最愛媽媽DIY的紙皮雪櫃車，爸爸扮演賣雪條。（受訪者提供）

仔女開心滿足是動力

之後，Esther與仔女栽進全新的創意玩具世界！問茶兄妹最喜歡哪個媽媽DIY的玩具，兄妹一唱一和地說「雪糕車」、「可以食雪糕」！Esther笑著解釋，因為雪糕車是最新的，他們貪新忘舊。Esther將玩實結合了食玩，有如此構思是代入小朋友想法之中，

有時經常見大人可以做，為何小朋友不行呢？不如將這些事搬到家中，好像夾糖，有家長很緊張怕小朋友弄跌亂夾，在家中就可以任夾，糖果掉了也是自己地方，不會弄污糟別人地方。

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紙皮DIY系列多籮籮，之前曾有賣雞燒味舖、快餐店等，職場體驗好玩外，重點是又可以食。男孩子喜愛的交通系列也少不得，Esther曾製作港鐵車廂、巴士、紅綠燈，設有「交通城企劃」。

花如此多心思DIY玩具，用3日畫一幅大畫，通宵每次做到凌晨1、2點時，有時用兩星期去砌只玩一星期的東西，Esther亦指丈夫曾問她會否覺累，她的答案是反而享受其中。

小朋友很驚喜的樣子，似有禮物送他們，哥哥有次起床發現「點解有個地鐵喺度」，之後每朝很早起身，為了入去車廂不停地廣播，「下一站是……」，見到製成品及他們開心的程度，我很減壓。而且我是趁他們睡覺才整，這是屬於我的MeTime。

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跟丈夫將來細味子女成長

Esther強調從來都不覺自己是KOL，最多只是Blogger，寫下blog，記錄生活及想發表的事。她有感生育孩子後，記性差了很多，有時看回影片或相片，才想起曾經發生過這些事，是一個回憶。

DIY及寫文已變成習慣，主要是儲給自己及丈夫將來看，是我們的一個回憶錄。有時看回影片，有感他們小時候說話很得意，跟現時大不同。

▲ 茶兄妹有自家的YouTube頻道「CHA Channel」。（受訪者提供）

如何去成為媽媽沒有一本天書，在育兒路上總有起起跌跌，開設專頁拍片見證孩子成長之外，也是見證自己踏上媽媽之路。Esther月前有篇圖文大獲網民媽媽共鳴，時間表展示媽媽在家中每日工作都是「噴火」鬧小朋友，該圖文獲得到很多家長認同，讓Esther感受至深。

原來家長同路人都是這樣，會覺得 I am not alone。還有，有些媽咪有時會私訊聊天，我形容是媽媽的一個發洩出口。

兒子東宸現時是小一生， 而女兒曦晨現年K3，Esther決心當全職媽媽，爭取陪伴孩子成長的時光，不要後悔錯過孩子成長的每一刻，盼望「與仔女一起成長，再活一次童年」。

更多有關張東宸與張曦晨兄妹之情，以及他倆如何踏上童星之路，更多專訪內容【待續】

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記者︰顏紫燕