【候任特首】冀以結果爭取信任　李家超：每天解決一問題一年就有365個

▲ 候任特首李家超。（資料圖片）

正在北京的候任李家超日前接受官媒《新華社》專訪，他再提其施政理念：「以結果為目標」，直言「問題很多，但每天解決一個，一年就有365個。」

李家超在訪問中形容，自己是一個務實的人，上任後，會和團隊討論每個政策範疇內有效處理的事項。他認為，每個階段都有新問題，政府要做到有效施政，最重要的，不是做自以為對的事，而是做老百姓最希望政府做的事。例如市民對房屋有較大訴求，就會將房屋問題作為主責，從提速、提效、提量幾方面加以解決。

對於有分歧的事情，李家超認為要一步一步來，他說，希望用行動解決分歧，用結果爭取信任，以成績累積互信，相信有了互信，就可以把分歧減到最小，凝聚和團結社會力量。

李家超又指出，對國家安全永遠要保持警惕，因為風險永遠存在。

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責任編輯：林曉君