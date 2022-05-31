  • 27°C
香港時間 : 2022531日 (週二) 07:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界無煙日】醫管局指疫情下戒煙求助增　中年男子歷5次終成功

社會 06:00 2022/05/31

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

新界東醫院聯網家庭醫學部資深護師李少芬（左）、新界東醫院聯網家庭醫學部部門主管梁堃華（右）。（林宇翔攝）

今日（31日）是「世界無煙日」，本港吸食傳統煙人口比率下降至9.5%新低。醫管局的「無煙新天地」戒煙服務每年協助過萬名吸煙者戒煙，當中逾半成功戒煙，疫情下有更多煙民關注個人健康而尋求戒煙協助，有中年男子經歷了４次戒煙失敗才成功。

世界衞生組織及海外研究發現，吸煙者染疫的風險較非吸煙者高，較多出現咳嗽、發燒等症狀，出現重症或死亡的風險高4至5成，後遺症的消失時間亦較長。新界東聯網家庭醫學部部門主管梁堃華表示，疫情下，煙民為了接種疫苗而做身體檢查，發現患上慢性疾病後決心戒煙。

新界東聯網家庭醫學部資深護師李少芬透露，一名任職私人司機的中年男子，煙齡長達30至40年，早期曾一日食半包煙。他在疫情前曾4次戒煙失敗，過程中因同行食煙時本人都會吸1至2枝，致重拾煙癮。第5次是他經歷了「通波仔」後堅定戒煙的意志，加上他曾感受戒煙後的身體變化，令其最終戒煙成功。

梁堃華指，戒煙者在首兩週的退癮狀態較嚴重，容易重拾煙癮。（林宇翔攝）

梁堃華指，有吸煙者誤以為電子煙、加熱煙較傳統煙健康，「他們以為電子煙和加熱煙過濾了化學物質會更健康，但無法知道過濾了多少化學物質」，吸煙者有機會吸食全部化學物質，建議不要改吸上述煙類。

醫管局「無煙新天地」輔導戒煙服務中心自2019年起每年協助逾萬名吸煙者戒煙，為他們定立戒煙日子、提供尼古丁補充療法（戒煙貼、喉糖、香口膠）紓緩退癮徵狀，並由戒煙日子起定期跟進一年。

醫管局轄下的70間「無煙新天地」戒煙輔導服務中心提供免費服務，分布在香港島、九龍及新界的公立醫院及普通科門診診所，其中15間為全日制服務中心，有意戒煙的市民可前往尋求協助。

最新熱門影片：【TOPick診症室】生蛇可上眼或持續神經痛 拆解生蛇年輕化及疫苗預防成效

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：盧佩琳

相關文章

【變種病毒】再多4人疑染BA.2.12.1　患者曾到康怡板長壽司及西灣河新利記用膳
17:16 2022/05/30
【變種病毒】再多4人疑染BA.2.12.1　患者曾到康怡板長壽司及西灣河新利記用膳
【疫苗通行證】安心出行電話熱線已支援約1萬個查詢　當局提醒市民加入最新針卡
16:56 2022/05/30
【疫苗通行證】安心出行電話熱線已支援約1萬個查詢　當局提醒市民加入最新針卡
【因病不治】74歲男囚患有慢性阻塞性肺病　3月中送院後情況惡化今午不治
18:46 2022/05/30
【因病不治】74歲男囚患有慢性阻塞性肺病　3月中送院後情況惡化今午不治

你可能感興趣

【變種病毒】再多4人疑染BA.2.12.1　患者曾到康怡板長壽司及西灣河新利記用膳
17:16 2022/05/30
【變種病毒】再多4人疑染BA.2.12.1　患者曾到康怡板長壽司及西灣河新利記用膳
【疫苗通行證】安心出行電話熱線已支援約1萬個查詢　當局提醒市民加入最新針卡
16:56 2022/05/30
【疫苗通行證】安心出行電話熱線已支援約1萬個查詢　當局提醒市民加入最新針卡
【因病不治】74歲男囚患有慢性阻塞性肺病　3月中送院後情況惡化今午不治
18:46 2022/05/30
【因病不治】74歲男囚患有慢性阻塞性肺病　3月中送院後情況惡化今午不治
煙草產品 香港 世界衞生組織 咳嗽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
18:29 2022/05/25
【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
【肝臟健康】小腹長痘痘或是肝操勞透支　6個肝臟轉差的不明顯訊號
17:25 2022/05/25
【肝臟健康】小腹長痘痘或是肝操勞透支　6個肝臟轉差的不明顯訊號
【張敬軒演唱會】自爆入行出期患情緒病曾想輕生　軒公：張敬軒做到你都做到
12:40 2022/05/20
【張敬軒演唱會】自爆入行出期患情緒病曾想輕生　軒公：張敬軒做到你都做到