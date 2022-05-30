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【快速測試】4區污水呈陽性當局派30.9萬快測包　涉九龍城帝庭豪園、葵青浩景臺等廈

社會 21:05 2022/05/30

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4區污水呈陽性，當局派30.9萬快測包。（政府新聞處）

因​應九龍城、葵青、元朗及東區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（30日）表示，九龍城民政事務處、葵青民政事務處、元朗民政事務處及東區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約309,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑包括：

  • 九龍城區：傲雲峰、帝庭豪園、北帝街、新山道及馬頭角道附近一帶住宅
  • 葵青區：浩景臺、賢麗苑及長安邨
  • 元朗區：朗屏邨
  • 東區：東熹苑、東欣苑、欣景花園、東霖苑、大石街及成安街附近一帶住宅

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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記者：黃穎津

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