【非洲豬瘟】西貢大藍湖野豬屍體驗出非洲豬瘟　漁護署強調不會構成食物安全風險

▲ 西貢大藍湖野豬屍體驗出非洲豬瘟。（資料圖片）

漁護署今日（30日）公布，在本地野豬非洲豬瘟監測計劃下為一具野豬屍體檢取的樣本進行檢測後，發現對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。

漁護署日前接獲市民發現野豬的報告，遂派員到西貢大藍湖一帶跟進，並發現一頭虛弱的野豬。該頭野豬隨後死亡。漁護署人員為該野豬屍體抽取樣本進行化驗，發現有關樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署會向世界動物衞生組織通報相關檢測結果，並會繼續監察需要關注的野豬死亡情況及進行野豬監測工作。

西貢大藍湖3公里範圍內有一個豬場，漁護署會派員視察該豬場，並在有需要時跟進。目前沒有發現本地豬場受該事件影響，而漁護署亦已即時就該個案通知所有本地豬場負責人，並提醒他們加強生物安全措施，以防止野豬進入養豬場範圍傳播非洲豬瘟病毒。如豬場負責人發現豬隻健康有問題，須向漁護署通報。漁護署一直密切監察本地豬場豬隻的健康情況，如有需要會收集樣本檢測。

漁護署發言人表示，非洲豬瘟屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病，但並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉徹底煮熟後可放心食用。本個案並不影響本港活豬供應。

發言人強調市民如遇到野豬，應盡量與牠們保持距離，以保障個人安全及避免野豬接觸受非洲豬瘟病毒污染的食物。此外，市民亦不應餵飼任何野生動物，包括野豬，並將垃圾放在有蓋垃圾桶內。市民如發現野豬屍體，可致電1823報告。

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記者：黃穎津