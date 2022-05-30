【移民潮】中學校長會調查揭師生嚴重流失　受訪中學平均32人退學及7名教師離職

▲ 中學校長會建議進一步減少每班人數，鞏固「混合學習」、網上與實體考核雙軌進行等。（資料圖片）

香港中學校長會調查顯示，上學年每間受訪中學平均有約1班學生、即32人退學，以及7.1名教師離職，均較往年大幅上升。該會形容師生流失已是「不爭的事實」，政府亦責無旁貸，須為整體規劃負上責任，創建有利培養人才的環境，為香港儲才育才，創造美好明天，建議進一步減少每班人數，並「讓教育回歸教育的氛圍」，或能化危為機。

每校32人退學 7.1教師離職

中學校長會分別於前年及去年兩度進行「學生退學及教師離職問卷調查」，收集各校於2018/19、2019/20及2020/21連續3個學年數據，今日（30日）公布完整報告。該會形容學生「離場」情況嚴重，140間受訪中學在上學年有4,460人退學，按年驟升近7成，平均每校有32人退學；當中65%為初中學生，代表該批學生退學對學校的影響將持續多年；因離港而退學的學生，佔所有離校者近60%。

上學年教師離職數字更比往年飈升近倍，平均每校7.1人離職；表明移民的教師多達260人，按年增6倍，較2年前更急升13倍；不同年資教師離職率全面上升，包括中層及高層教師嚴重流失。

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該會指出，部分學科如家政、音樂，與及部分只於高中開辦的選修科，受教師編制局限，可能只有1名教師任教，若科任教師突然離職，學校不一定可以覓得合適教師填補空缺；本學年接近終結，該會引述許多校長反映教師空缺乏人填補，以往1個教席空缺有數百封求職信的現象已一去不返，當中不乏教師在短期通知後離職，甚或學期中突然離職，涉及中層、副校長、校長離職，對學校整體運作及學生課堂學習以外的全方位照顧，也受到嚴重影響，形容是次離職潮「來勢洶洶」，有別於以往的移民潮，觀察到部分教師舉家離港，且連公積金戶口也結束，「似抱著一去不還的決心」。

倡續減每班人數 全面照顧學生

「老師的離職離港，是今天人才的流失；學生的退學離港，是未來人才的流失。」該會強調人才是香港至為重要的資源，人才流失會直接影響香港未來發展，盼政府化危為機，提及過去2年多，在社會動盪及疫症肆虐的雙重衝擊下，學生學習及身心靈健康受嚴重影響，建議借機進一步減少每班學生人數，讓每位學生得到更全面照顧；並在足夠人手下，鞏固及繼續發展疫後創造的綫上與實體「混合學習」、網上與實體考核雙軌進行等。

該會亦引述去年參與問卷的校長表示「社會情況」、「社會對教育專業的不尊重，不信任」及「疫情」等學校不可控因素，是教師離職重要原因，「讓教師留下的不是甘詞厚幣，而是一個讓教育回歸教育的氛圍，讓老師感受到被尊重、能專業自主地好好教育下一代的教育環境。」期望政府就此作出政策上的回應，讓教師能安心地做好教育工作，並須培育新一代教師接棒。

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責任編輯：馮琪雅