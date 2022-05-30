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【僱傭權益】Donki要求員工簽訂減薪新合約　如不接受將被辭退

社會 22:29 2022/05/30

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Donki要求員工簽訂減薪新合約。（資料圖片）

有Donki員工向工會反映公司要求員工簽訂新合約削減薪金，如不接受將被辭退。

香港百貨、商業僱員總會、零售及批發從業員協會及電器及影音從業員協會發聲明表示，收到會員及員工求助，表示Donki早前突然要求員工簽訂新合約，當中部份員工薪酬比原有合約有所減少，並要求員工需數天內簽署，若不接受，公司將會辭去員工職務。會方對此表示關注和憂慮。

發言人指，Donki在短短幾年間已發展成多間分店的企業，2021年香港的經營溢利為1.98億港元，公司的成功和不斷發展離不開員工的努力。會方理解在受疫情影響，行業營運均面對不同困難，但現時疫情有所放緩下，工會認為員工作為公司的重要財產，對於企業賺取巨額利潤的同時，仍對部份員工薪酬作出削減，表示遺憾和失望。

發言人表示，仍期望企業能盡社會責任，體恤基層員工的艱辛，促請資方收回減薪方案，減少對員工生計影響，又指工會將密切關注事態發展，為工友提供一切可能的協助。

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記者：黃穎津

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