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【強制檢測】43處納強檢公告　涉半山金堅大廈、鰂魚涌康怡廣場板長壽司等

社會 22:39 2022/05/30

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43處納強檢公告，涉半山金堅大廈、鰂魚涌康怡廣場板長壽司等。（譚以諾攝）

政府今（30日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處43個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁

任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月31日或6月1日檢測，指明地點如下：

  • 藍田碧雲道 225 號康盈苑
  • 上水清河邨清平樓
  • 旺角海富苑海寧閣
  • 荃灣石圍角邨石桃樓
  • 馬鞍山翠擁華庭 5 座
  • 香港仔香港仔大道 201 號珍寶大廈
  • 將軍澳天晉 IIIA (2A 及 2B 座)
  • 中環士丹頓街72號尚賢居
  • 油塘高俊苑俊滿閣
  • 沙頭角沙頭角邨 29 座
  • 將軍澳厚德邨德志樓
  • 鰂魚涌海康街 11-17 號(單號門牌)多寶樓
  • 上水上水中心 1 座
  • 粉嶺碧湖花園 7 座
  • 屯門富健花園 3 座
  • 長沙灣長沙灣邨長泰樓
  • 觀塘順緻苑順泰閣
  • 紅磡黃埔花園青樺苑 1 座
  • 荃灣綠楊新邨 D 座
  • 洪水橋金閣豪園 9 座
  • 香港仔華貴邨華廉樓
  • 堅尼地城卑路乍街 124- 134 號聯基新樓
  • 半山區堅道 119-125 號金堅大廈
  • 柴灣峰霞道 8 號景翠苑
  • 鰂魚涌英皇道 856 號君豪峰
  • 赤柱龍欣苑龍駿閣
  • 秀茂坪曉麗苑曉逸閣
  • 紅磡海逸豪園 23 座
  • 土瓜灣北帝街 60-62 號東寶大樓
  • 牛頭角彩福邨彩喜樓
  • 石硤尾白田邨潤田樓
  • 茶果嶺麗港城 17 座
  • 深水埗愛海頌 5 座
  • 大埔富亨邨亨裕樓
  • 將軍澳彩明苑彩梅閣
  • 馬鞍山恆安邨恆月樓
  • 屯門兆康苑兆華閣
  • 元朗朗城滙 2 座
  • 葵涌石籬(二)邨石富樓
  • 上水天平邨天朗樓
  • 新利記 西灣河筲箕灣道 57-87 號太安樓地下 A17B 號鋪
  • 板長壽司 鰂魚涌康怡廣場南座 AEON 3 樓 L302 號鋪
  • Cova Ristorante & Caffe 金鐘太古廣場2樓230A號 鋪

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記者：黃穎津

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