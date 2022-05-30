【強制檢測】43處納強檢公告 涉半山金堅大廈、鰂魚涌康怡廣場板長壽司等
社會 22:39 2022/05/30
政府今（30日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處43個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月31日或6月1日檢測，指明地點如下：
- 藍田碧雲道 225 號康盈苑
- 上水清河邨清平樓
- 旺角海富苑海寧閣
- 荃灣石圍角邨石桃樓
- 馬鞍山翠擁華庭 5 座
- 香港仔香港仔大道 201 號珍寶大廈
- 將軍澳天晉 IIIA (2A 及 2B 座)
- 中環士丹頓街72號尚賢居
- 油塘高俊苑俊滿閣
- 沙頭角沙頭角邨 29 座
- 將軍澳厚德邨德志樓
- 鰂魚涌海康街 11-17 號(單號門牌)多寶樓
- 上水上水中心 1 座
- 粉嶺碧湖花園 7 座
- 屯門富健花園 3 座
- 長沙灣長沙灣邨長泰樓
- 觀塘順緻苑順泰閣
- 紅磡黃埔花園青樺苑 1 座
- 荃灣綠楊新邨 D 座
- 洪水橋金閣豪園 9 座
- 香港仔華貴邨華廉樓
- 堅尼地城卑路乍街 124- 134 號聯基新樓
- 半山區堅道 119-125 號金堅大廈
- 柴灣峰霞道 8 號景翠苑
- 鰂魚涌英皇道 856 號君豪峰
- 赤柱龍欣苑龍駿閣
- 秀茂坪曉麗苑曉逸閣
- 紅磡海逸豪園 23 座
- 土瓜灣北帝街 60-62 號東寶大樓
- 牛頭角彩福邨彩喜樓
- 石硤尾白田邨潤田樓
- 茶果嶺麗港城 17 座
- 深水埗愛海頌 5 座
- 大埔富亨邨亨裕樓
- 將軍澳彩明苑彩梅閣
- 馬鞍山恆安邨恆月樓
- 屯門兆康苑兆華閣
- 元朗朗城滙 2 座
- 葵涌石籬(二)邨石富樓
- 上水天平邨天朗樓
- 新利記 西灣河筲箕灣道 57-87 號太安樓地下 A17B 號鋪
- 板長壽司 鰂魚涌康怡廣場南座 AEON 3 樓 L302 號鋪
- Cova Ristorante & Caffe 金鐘太古廣場2樓230A號 鋪
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記者：黃穎津