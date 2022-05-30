【強制檢測】43處納強檢公告　涉半山金堅大廈、鰂魚涌康怡廣場板長壽司等

▲ 43處納強檢公告，涉半山金堅大廈、鰂魚涌康怡廣場板長壽司等。（譚以諾攝）

政府今（30日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處43個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月31日或6月1日檢測，指明地點如下：

藍田碧雲道 225 號康盈苑

上水清河邨清平樓

旺角海富苑海寧閣

荃灣石圍角邨石桃樓

馬鞍山翠擁華庭 5 座

香港仔香港仔大道 201 號珍寶大廈

將軍澳天晉 IIIA (2A 及 2B 座)

中環士丹頓街72號尚賢居

油塘高俊苑俊滿閣

沙頭角沙頭角邨 29 座

將軍澳厚德邨德志樓

鰂魚涌海康街 11-17 號(單號門牌)多寶樓

上水上水中心 1 座

粉嶺碧湖花園 7 座

屯門富健花園 3 座

長沙灣長沙灣邨長泰樓

觀塘順緻苑順泰閣

紅磡黃埔花園青樺苑 1 座

荃灣綠楊新邨 D 座

洪水橋金閣豪園 9 座

香港仔華貴邨華廉樓

堅尼地城卑路乍街 124- 134 號聯基新樓

半山區堅道 119-125 號金堅大廈

柴灣峰霞道 8 號景翠苑

鰂魚涌英皇道 856 號君豪峰

赤柱龍欣苑龍駿閣

秀茂坪曉麗苑曉逸閣

紅磡海逸豪園 23 座

土瓜灣北帝街 60-62 號東寶大樓

牛頭角彩福邨彩喜樓

石硤尾白田邨潤田樓

茶果嶺麗港城 17 座

深水埗愛海頌 5 座

大埔富亨邨亨裕樓

將軍澳彩明苑彩梅閣

馬鞍山恆安邨恆月樓

屯門兆康苑兆華閣

元朗朗城滙 2 座

葵涌石籬(二)邨石富樓

上水天平邨天朗樓

新利記 西灣河筲箕灣道 57-87 號太安樓地下 A17B 號鋪

板長壽司 鰂魚涌康怡廣場南座 AEON 3 樓 L302 號鋪

Cova Ristorante & Caffe 金鐘太古廣場2樓230A號 鋪

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記者：黃穎津