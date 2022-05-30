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【打擊罪案】再有人誤墮刷單騙局　21歲男被騙13萬元

社會 22:58 2022/05/30

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再有人誤墮刷單騙局，21歲男被騙13萬元。（資料圖片）

男子誤墮「網上刷單員」騙局被騙約13萬元。警方今日（30日）上午約9時30分，接獲一名21歲姓楊男子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，對方聲稱透過擔任「網上刷單員」，於購物平台以點擊購物推高商家名氣，則可賺取佣金。

受害人遂按指示，將合共約13萬元存入對方指定的3個銀行戶口，以作平台購物。對方其後與受害人失去聯絡，受害人懷疑受騙，遂報案。人員經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」。

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記者：黃穎津

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