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【封區檢測】荃灣石圍角邨石翠樓發現6宗陽性個案　7人未強檢【不斷更新】

社會 11:50 2022/05/31

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(譚以諾攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【11:26】荃灣石圍角邨石翠樓

政府共檢查了約830名受檢人士的檢測報告，發現有7人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【08:30】元州邨元盛樓約0.05%住戶染疫

其間1 907名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府為受檢人士提供食物包，以方便他們的膳食安排，並派發由中央人民政府捐贈或支援特區政府採購的抗疫中成藥，以及快速測試包，協助他們抗疫。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪789戶，當中124戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【08:05】荃灣石圍角邨石翠樓約0.3%住戶染疫

共有約1860人接受了檢測，當中共發現6宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約770戶，當中156戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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