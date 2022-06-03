【若善健談】總結 : 一個男女間千古難題 !

形形式式不同的個案，離不開男女間千年難解的題目- 如何和諧共處?



常說女性是由水造，動不動就感情滿瀉，總愛執著於繁瑣小事之上，一哭二鬧三上吊。反觀男性，他們的腦袋由理性構成，凡事只求解決之道，情感的表達完全不在考慮之列。事實的確是如此嗎?



不難發現，芸芸的女性患者，不論是事業如日中天的「女強人」，還是安守本份的「黃面婆」，面對男女間的問題，都離不開尋求情感上的慰藉。每當雙方出現爭執時，她生氣的不是事情的本身，而是男性對事情的態度；她不滿的是男性沒顧及自己的感受，而非事情得不到解決。一句窩心的安慰，她的怒氣已消減了大半；一席溫暖的話語，她的不滿已消失殆盡；一個簡單的擁抱，她的問題已沒解決的必要。



要解開姜太的心結並不難，她所追求的，不是榮華富貴的生活、也不是無條件的順從，她渴望擁有的，是個能保護或拯救自己的伴侶；她希冀得到的，是個願意聆聽自己心事的丈夫。只要丈夫把對事業的心思稍為投放一點在姜太的身上，了解她絕對服從態度的因由，不難讓她自發道出過去的經歷，假若過程中僅專注於她的感受之上，不評價對錯，他們的婚姻關係自然會現曙光。



誰說男性是由理性主導的生物，姜生不就明擺著姿態地告訴你，男性在情感上也是有所追求的! 當遇上生意不景氣時，表面上是回家與姜太商量，實際上是尋求姜太的慰藉。他怎麼會不了解，姜太持家多年，早已與社會脫節，生意上的複雜事情，很難提出像樣的見解。姜生渴望得到的，是姜太的關心與支持，他希望回到家中，姜太會主動慰問他，簡單一句:「你的樣子看起來很累，是不是公司發生了什麼事?」就已經滿足了姜生內心的需要。偏偏姜太自己也被受抑鬱情緒的困擾，無法切實地表達對丈夫的關愛之情。男性只是不善表達情緒，並不代表他們不需要情感。



和諧共處之關鍵，在於主動表達，以心主導 !

撰文: 麥棨諾醫生

精神科專科