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【謀殺案】旺角情侶追債案再多4男落網　其中3人涉謀殺

社會 09:21 2022/05/31

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(資料圖片)

一對情侶到旺角賭檔追債遭多人襲擊，男子送院後證實死亡。警方指兇徒有超過10人，全部有黑社會背景。

警方今日（31日）表示，昨日拘捕4名男子，年齡介乎31至58歲，涉嫌與5月27日在旺角發生的一宗謀殺案有關，案中一名46歲男子死亡。

警方經調查後在青山拘捕該三名男子，年齡介乎31至34歲，涉嫌謀殺，另外一名58歲男子則涉嫌協助罪犯被捕。

警方就此案早前已拘捕另外4男2女，其中3男1女，年齡介乎20至37歲，已被暫控合共一項謀殺罪；一名30歲男子則已被暫控一項串謀意圖傷人罪；一名34歲女子已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

西九龍總區重案組繼續積極調查案件，警方不排除稍後有更多人被捕。


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責任編輯：余思嵐

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