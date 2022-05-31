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【第五波疫情】本港出現酒吧群組　林鄭：未必會在6月下旬落實第三階段放寬措施【不斷更新】

社會 09:52 2022/05/31

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（曾耀輝攝）

第三階段疫苗通行證今起實施，一般人進入表列處所前須接種第三劑新冠疫苗。行政長官林鄭月娥今早（31日）出席行會前見記者。

【10:11】

她又說，留意到國家主席習近平對香港新選舉制度的談話，認為他是一語中的，指以前選舉制度無法確定是愛國者治港。

【10:09】

香港旅遊地標之一「珍寶海鮮舫」（珍寶王國）母公司今日（30日）宣布，下月珍寶海鮮舫將移離香港，尋找新出路。她表示，不打算由港府斥責投資營運，因為港府不是擅長營運的有關機構，當時的伙伴是捐出人及海洋公園，不過如他們都沒辦法達至完全的方案亦是無可厚非，並對兩者曾作出努力表示感謝。

【10:05】

她又表示，要遊客到港一定要減少外防輸入的防疫措施，但強調要在防疫、經濟等取得一個平衡，指在放寬有關措施只是兩個月，而機場接待旅客量由200至300，上升至2000至3000。

【10:00】暫時不會收緊酒吧防疫措施

被問到酒吧的防疫措施是否需要收緊，她表示第五波疫情持續下降時，本港放寬了社交距離措施，無疑會出現感染群組。隨著現時開始讓酒吧酒館開放後，出現感染個案，如有顧客不遵守防疫措施，包括除飲食外都不戴口罩、有跳舞活動、現場表演等，面對有關情況，暫時不會收緊措施，呼籲處所要嚴格遵守防疫抗疫的措施，又強調衞生署會加強執法。

【09:50】未必會在6月下旬落實第三階段放寬措施

她又說，社交距離措施方面，第三階段放寬基本上是將所有措施撤銷，不過因為本港出現酒吧群組，故未必會在6月下旬落實第三階段放寬措施。她又說，回歸25周年的活動可以重啟。

【09:30】在6月30日前都看不到可以放寬外防輸入的措施

林鄭月娥表示，本港疫情受控，每日二至三百宗個案，呈膠著狀態，指即使出現多達十多宗的群組個案，都沒有反彈，認為是受控的情緒，而污水病毒、圍封強檢、師生每日快測量的水平均是很低；而港大的即時有效繁殖率都維持在一以下，而時點的患病率也是零，認為疫情平穩。現時只有400多名新冠病人留醫，至於危殆及嚴重亦少於20宗。

她又說，今日實施第三階段疫苗通行證，要求一般人士進入指明處所均須打齊三劑疫苗，而6月13日，部分醫療處所亦都會實施疫苗通行證，由於有第三階段疫苗通行證的要求，看到很多人去打第三針，亦說明了為何要用疫苗通行證提升接種率，昨日第三針的人數逾5萬人，破紀錄地高，呼籲夠期打針的人士盡快打第三針。

被問到抗疫的措施未來情況，她表示有關外防輸入的措施會堅持，而加上有變異病毒的情況，在6月30日前都看不到可以放寬外防輸入的措施，例如變為家居隔離。

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記者：TOPick港聞組

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