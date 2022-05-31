【防疫措施】特首指暫不改變抵港者7日酒店檢疫措施　不想影響第五波疫情尾聲

▲ (曾耀輝攝)

行政長官林鄭月娥今早（31日）出席行會前見記者，交代有關疫情防疫措施，林鄭月娥指出本港出現酒吧群組，未必會在6月下旬落實第三階段放寬措施。詳情即看:【下一頁】

林鄭月娥指，現時疫情平穩，今日起實行第三階段疫苗通行證，指定醫療處所非急症6月13日起須疫苗通行證，昨天單日逾5萬人接種疫苗，符合打針的市民應盡快打針。

她表示需要堅持現時外防輸入措施，因為個案佔了本港一至兩成，加上出現變種病毒，同樣不會改變返港7日隔離措施，6月30日前不會放寬以上防疫措施，酒店7日檢疫需取得平衡，基於兩個原則，居民不用受禁飛令影響，已縮短酒店檢疫期，政府已做大量功夫，現時旅遊業已接待有2000至3000旅客，逐步恢復情況，不想影響第五波疫情尾聲。

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記者：余思嵐