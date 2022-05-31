【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷今開售網站塞爆　3大購票途徑細節須知

全城期待的MIRROR演唱會今天（5月31日）正式開售，今次並會採用實名制實行，提供合共12場約37,700張門票，每人限購兩張，同時購買者要登記英文全名，並且門票不可轉讓。

雖然日前城市售票網已公布指，網站為維持購票秩序將作出特別安排，即是在今天早上10時前已登入的連結，將不能延續至當日上午10時後，即是就算預早在早上10時login也沒有用。

【MIRROR演唱會】MIRROR紅館騷明天公售 預早10AM前login冇用？

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網站大塞車

不過一班鏡粉依然心急如焚，TOPick記者在今早約8時多在網站所見，網站已顯示不能撳入MIRROR演唱會，並不停自動點擊，可見網絡大「塞車」，大家都相當心急！

而城市售票網亦表示在上午10時起，顧客等候登入網站時，系統會提供自動嘗試登入功能，直至另行通知。當開售的門票少於2000張時，系統便停止自動登入功能，難怪一班鏡粉、前夫如此緊張搶飛。

3大購票途徑

MIRROR演唱會公開售票只設網上、流動應用程式及信用卡電話訂購，並且以實名制購票及延後取票方案。

每人每次限買最多兩張，同時購買者要登記英文全名，並且門票不可轉讓。如果屆時未能出席MIRROR演唱會，退票只可退還半價款項。

成功購票者可於7月11日至演出當天，攜同用以購票的信用卡到城市售票網售票處或購票通自助取票機取票，不設郵遞及速遞服務。

市民可透過以下途徑購票：

城市售票網網頁：www.urbtix.hk

流動應用程式My URBTIX（Android 及 iPhone版）

信用卡電話購票：2111 5999（每日上午10時至晚上8時，包括公眾假期）

