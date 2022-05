【環保活動】利園×執嘢辦衣櫥交換派對　縫製工作坊學習舊衣循環再用【內附連結】

▲ 利園協會 x 「執嘢」《利園衣櫥交換派對》。(商場提供)

「未食五月粽,寒衣未入櫳。」周五端午節後,已踏入初夏,是時候要整理衣櫥,為衣櫃添置新裝,注入夏日活力。在現今講求時尚與環保的雙軌並行的流行趨勢下,二手服飾不再是過時、殘舊的代名詞,而是變成時尚新潮流,立下「Old is the New New」的新概念,以交換衣櫥概念,塑造嶄新的個人風格之餘,同時實行環保時尚,為優質、新淨的舊衣飾賦予第二生命。

利園協會今年再度與本地換物平台「JupYeah執嘢」攜手,於6月11至12日周末期間,舉辦一連兩日的《利園衣櫥交換派對》,鼓勵交換服飾為夏季換新裝,活動需預先網上登記,只接受預先清潔的夏季男、女裝衣服、飾品及手袋 (不包括鞋履)。同時,又帶來一系列的慈善縫製工作坊,讓參加者親自將舊衣服升級再造,減少浪費,以環保永續時尚,更支持本地非牟利機構「青躍 Teen's Key」,幫助年輕女性及青少女建立人生新一頁。

▲ 一連兩日的《利園衣櫥交換派對》,鼓勵交換服飾為夏季換新裝,活動需預先網上登記。(商場提供)

周末派對交換二手時裝

近年社會環保意識持續增強,以及興起了斷捨離的概念,為時裝界帶來了嶄新改變,大眾開始關注在時裝方面如何做到環保,而很多二手衣物都十分整潔、新淨,不論舊衣轉贈或是二手市場轉售,都能賦予時裝第二生命,減少浪費。在香港,成立已10年的本地換物平台「JupYeah執?」應運而生,提倡以物換物的環保理念,讓物主間交換舊物,如服裝飾品,為舊物重賦價值,同時讓物主間互惠互利,宣揚符合經濟效益的環保時尚態度。

縫製工作坊譜出新生命

交換二手時裝仿如讓舊衣裳重生,而將舊衣物升級再造就像為它注入新靈魂,是綠色生活的完美呈現。活動特意於周末期間打造一系列慈善縫製工作坊,讓參加者親手學習如何為舊衣物升級再造,不論衣物修補,還是以舊衣縫製別具質感、獨一無二的生活小物,都能讓參加者發揮創意,再造舊衣新風格。工作坊適合10歲以上人士參加,家長們可與子女一同體驗縫紉樂趣,從中學習珍惜自己的衣物。

▲ 把舊衣物剪成布塊,發揮創意設計本色,用手縫方法將不同布塊縫紉成散紙包。(商場提供)

工作坊的收益更將全數捐贈至關注香港青少女的非牟利組織「青躍 Teen's Key」,支持他們為本地年輕女性及青少女的提供輔導等工作。同時又特意與利園社區二手衣物小店abreak93合作,藉此建構互助的綠色社區。一系列慈善縫製工作坊詳情如下︰

編輯:葉翠華