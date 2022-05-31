【母女關係】離婚20年未盡照顧責任　母親問女兒借錢買樓被拒反斥女兒無用

▲ 母親20年來未照顧女兒，卻向女兒借錢買樓。

世上只有媽媽好！不過如果媽媽自女兒年幼便沒有盡過照顧責任，長大後卻突然問女兒借錢買樓，又如何呢？有女網民近日就在討論區發文，表示早年母親已與父親離婚，父親將其兩姐妹帶大，母親則20年來未與其生活過。詎料近期另結新歡的母親，卻問兩名女兒借錢買樓。兩名女兒不從，母親則大罵女兒，「咁大個人連十幾萬都拎唔到出黎咁廢」。

網民在香港討論區發文分享母親向其借錢買樓的經歷。事主表示，20年來一直與胞姐和父親生活，而早前便與父親離婚的母親，一直以來，只是偶爾與兩姐妹外出用餐，並會給她們零用錢，及買一些日常用品，「以前阿媽淨係識比錢我哋，唔係阿爸叫我地搵阿媽拎錢，而係阿媽每逢開學就會比筆錢我地去買書之類，佢想買野就會幫我地兩個買埋，但老實個啲野我地可能唔需要。」事主坦言曾拒絕母親的物質供給，但每次母親都會反斥責她不懂珍惜。

對於母親的物質供應，兩姐妹不以為意，加上價值觀不合，長大後二人亦以各種藉口拒絕再與母親見面吃飯，「因為阿媽真係越黎越古怪，成日想灌輸扭曲既價值觀比我哋」。

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事主又提到，母親20年來有多段感情，但每次都被「騙財騙感情」，至近期才與一名背景相近的男子穩定交往。惟母親卻突然向久未相見的兩姐妹借錢，事緣她正準備與男友買樓，又聲稱日後可將房產作遺產留給兩姐妹。母親不夠首期，而兩姐妹亦囊中羞澀，最終拒絕母親要求。母親則因此大為不滿，斥責女兒「咁大個人連十幾萬都拎唔到出黎咁廢」。

事主為此曾勸說住公屋的母親不必置業，但母親仍不罷休，到處籌錢，甚至向20年來老死不相往來的前夫，即事主的父親借錢。籌足首期後，母親又再出言怪責兩名女兒，「話佢養左我地咁多年點解我地係佢需要幫個陣我地唔出錢幫佢」。事主則反問：「咁我借錢比你可以等你比到首期啦，咁你供樓有困難個陣我又要借錢比你？咁點解你唔直接叫我地兩姊妹幫你供埋樓？」

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帖文引起其他網友熱議。有網民質疑，「借錢俾佢係害左佢，只怕佢又一次俾人呃」。亦有人指出，多年來母親給予事主的物質物質供給，只是拋棄女兒的補償，「其實她離婚時已唔要你兩姊妹，之後只系補償！」，勸事主不必覺得內疚。有人則反諷，表示「你同你媽講, 你細細個就家庭破碎, 痛苦地生活咁多年, 你都未問佢賠償精神損失. 快啲問佢男朋友屋企人借錢賠俾你。」；「咁大個人十幾萬都攞唔到出嚟咁廢；佢幾廿歲人都係攞唔到呢！」

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責任編輯：王明芳