【七師傅開騷】與火火+潘紹聰連開兩場九展騷　七仙羽有意邀張敬軒擔任嘉賓

▲ 「七師傅」七仙羽將與火火（李家榮）和潘紹聰於8月開騷。

「七師傅」七仙羽與火火（李家榮）主持的ViuTV節目《瘋火與膠七》於上周播畢，七師傅最近宣布與火火和潘紹聰將於8月在九展開騷，並公開招募贊助商。

七師傅早前獲張敬軒邀請為其紅館騷元旦日擔任嘉賓，她透露有意邀軒公做其嘉賓，而ERROR成員郭嘉駿（193）和吳保錡曾參與七師傅的節目，二人或有機會出現於七師傅的騷內。

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七師傅開騷

七師傅於社交平台寫道：

我和潘紹聰(及其他重要嘉賓)8月在九展有兩埸show, 大家想睇要密切留意，因為冇乜飛了 。

我自己都冇飛，贊助商及廣告商才有一些。

想成為贊助商，贊助此次show 的客戶們，可以whatsapp 90613248詳談，

截止申請6月30號

#師傅七都識唱笑會

#viu TV

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內容豐富

七師傅預告與火火和潘紹聰於8月在九展連開兩場《師傅七都識唱笑會》，每場騷長達兩小時以上。她表示兩場騷的內容非常豐富，相信不會令觀眾失望。

她謂：「個騷會有唱歌、跳舞、Talk Show。搞笑得來又專業，專業得來又開心。甚麼也會有，而且會有ViuTV藝人。」她又指：「尚未正式出街已沒有門票了。因為那些人搶不到MIRROR的門票便來搶我的門票，內部反應也很熱烈。就如廣告商一樣，找不到MIRROR就會找我拍，因為大家都受歡迎。」

嘉賓名單

嘉賓名單為外界關注的重點之一，七師傅之前為張敬軒演唱會擔任嘉賓，二人更合唱《月亮代表我的心》，她已透露有意邀請剛剛舉行紅館騷的張敬軒擔任其嘉賓。

而七師傅之前主持過的節目《七救星》、《七福星》陣容鼎盛，包括羅家英、小儀、鄭欣宜、ERROR成員193和保錡，相信觀眾亦會十分期待。