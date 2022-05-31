【記得帶遮】天文台料雷雨區未來一兩小時漸靠近本港　提醒市民提高警惕

▲ （林宇翔攝）

近日天氣炎熱，天文台今早（31日）表示，現時位於本港以南的雷雨區正逐漸靠近，並會在未來一兩小時影響本港，提醒市民應提高警惕，又指炎熱天氣可能影響健康，多補充水分。

天文台今早6時45分指，天氣炎熱可能影響健康，提醒市民應保持警惕，多補充水分，在戶外工作或活動的人士，應留意身體健康狀況。帶備食水及防曬用品，減少長時間在陽光下曝曬，並保持室內空氣流通。關注長者或慢性病患者的健康狀況，致電或探訪他們，看看是否需要提供幫助。

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另外，受一股偏南氣流影響，天文台續指，珠江口以南海域有驟雨及雷暴發展；本港地區今日天氣炎熱，間中有驟雨，初時有幾陣雷暴，下午短暫時間有陽光，吹和緩偏南風。

展望未來數日持續炎熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。根據9天天氣預測，今日至本周六（6月4日）最高氣溫32度，至於分區氣溫方面，明日（6月1日）及後日（6月2日）上水正午時分更達33度。

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記者：陳麗娜