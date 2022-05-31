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【死因研訊】2歲男童聞氣不治陪審團退庭商議　官引導提供3選項

社會 10:46 2022/05/31

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死因庭就事件展開聆訊。（資料圖片）

2歲男童於2016年因氣促等病癥而於診所聞氣後死亡，死因庭日前展開聆訊。死因裁判官今（31日）引導3男2女陪審團時指，陪審團可就死亡結論裁定死於自然、死於不幸或死因存疑，陪審團正退庭商議。

終年2歲的死者陳嘉懿疑因出現感冒病癥，到診所求診，被診斷死者患有支氣管炎。死者再於2016年12月16日到診所覆診，在聞氣後曾出現心臟停頓，送往聯合醫院後約半至1小時後不治。

死因裁判官何俊堯早前引導陪審團稱，就事主死亡結論給予陪審團3個選項，包括死於自然、死於不幸或死因存疑。

綜合早前證供，死者父親陳達東供稱，他向護士表示死者氣促，護士遂指診所有聞氣服務。肇事診所助護林亦詩作供稱，自己未有正式護士資格，事發當日收到陳的電話查詢，於是林稱若死者情況嚴重便需到醫院求診。林又稱，自己未有對陳稱死者可到診所聞氣。

法醫郭嘉琪引述解剖報告供稱，死者於2016年12月16日中午12時50分，死於支氣管肺炎伴隨胸腔積膿，及敗血症死者生前整個肺部都被濃痰阻塞，加上胸腔有積膿，令死者呼吸困難，加劇呼吸衰竭。郭推斷死者死亡前至少數天已出現肺炎。

專家證人、瑪麗醫院兒科心臟科醫生許卓文供稱，終年2歲的死者陳嘉懿疑因出現感冒病癥，到診所求診，被診斷死者患有支氣管炎。死者再於2016年12月16日到診所覆診，在聞氣後曾出現心臟停頓，送往聯合醫院後約半至1小時後不治。

為死者診症的醫生梁蔭基供稱，當日死者沒有發燒，但一直哭泣，呼吸很重，面色蒼白，亦有氣促情況。梁相信死者可能患有肺炎，因此要求護士致電召喚救護車將死者送院。惟死因裁判官指梁未有在排板上紀錄，質疑梁是否當時已決定召救護車。

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記者：梁錦麟

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