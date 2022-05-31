【死因研訊】2歲男童診所聞氣後不治　死因庭裁定死於不幸

▲ 死因庭就事件展開聆訊。（資料圖片）

2歲男童於2016年因氣促等病癥而於診所聞氣後死亡，死因庭日前展開聆訊。陪審團今早（31日）退庭商議逾2個半小時後，一致裁定死者死於不幸。

終年2歲的死者陳嘉懿疑因出現感冒病癥，到診所求診，被診斷死者患有支氣管炎。死者再於2016年12月16日到診所覆診，在聞氣後曾出現心臟停頓，送往聯合醫院後約半至1小時後不治。

陪審團裁定死者死於不幸，陪審團指，2016年12月16日早上，死者父親陳達東曾致電梁蔭基醫生醫務所時，助護林亦詩有提及診所有聞氣服務，陳掛號後帶死者到診所求診。

陪審團續指，在死者首次進入診症室診症時，梁未有診斷出死者病情的嚴重性，故末有召救護車，亦沒有通知家人，或提供其他選擇，直接安排死者進行聞氣治療。

陪審團續指，在死者聞氣期間，診所並無適當監察，例如安排資深助護負責或適當儀器協助，令死者得不到及時救援。助護發現死者沒有心跳脈搏時才再次帶死者進入診症室進行急救，然後指示林召喚救護車。

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記者：梁錦麟