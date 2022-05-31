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【死因研訊】2歲男童診所聞氣後不治裁定死於不幸　官要求轉介警方調查是否涉作假口供

社會 14:14 2022/05/31

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死因庭就事件展開聆訊。（資料圖片）

2歲男童於2016年因氣促等病癥而於診所聞氣後死亡，死因庭日前展開聆訊。陪審團今早（31日）退庭商議逾2個半小時後，一致裁定死者死於不幸，並對私營診所規管機構作出1項建議。死因裁判官指基於陪審團不接納肇事醫生及助護等人的口供，要求死因研訊主任轉介警方調查當中是否涉作假口供等刑事行為。死者父親於散庭後表示，研訊中的病歷卡經過多次更改，涉事醫護對着閉路電視片段仍不說出真相，令人憤怒。

終年2歲的死者陳嘉懿疑因出現感冒病癥，到診所求診，被診斷死者患有支氣管炎。死者再於2016年12月16日到診所覆診，在聞氣後曾出現心臟停頓，送往聯合醫院後約半至1小時後不治。

陪審團裁定死者死於不幸。陪審團指，2016年12月16日早上，死者父親陳達東致電梁蔭基醫生醫務所時，助護林亦詩有提及診所有聞氣服務，陳掛號後帶死者到診所求診。

陪審團續指，在死者首次進入診症室診症時，梁未有診斷出死者病情的嚴重性，所以未有召救護車，亦沒有通知家人或提供其他選擇，直接安排死者進行聞氣治療。

陪審團續指，在死者聞氣期間，診所並無適當監察，例如安排資深助護負責或適當儀器協助，令死者得不到及時救援。在助護發現死者沒有心跳脈搏時，才再次帶死者進入診症室進行急救，然後指示林召喚救護車。

陪審團並對私營診所規管機構作出1項建議，建議一般診所，特別是兒科診所應該設有監察維生指數的設備，例如血含氧機及血壓機，以保障求診人士生命安全。

死因裁判官何俊堯於陪審團作出裁決後，向死因研訊主任指出，由於陪審團不接納肇事醫生及助護等人的口供，以及其他相關紀錄，希望轉介予警方調查當中是否涉及作假口供、虛假文書及串謀妨礙司法公正等刑事行為。

死因裁判官感謝陪審團及死者家屬，希望透過是次研訊家屬可以了解更多，並希望他們可以早日走出陰霾，重過新生活。

死者父親陳達東表示，未能原諒自己帶兒子到肇事診所求診。（陳靜儀攝）

死者父親陳達東於散庭後表示，至今仍未能原諒自己帶兒子到肇事診所求診。陳續指，研訊中的病歷卡經過多次更改，涉事醫護對着閉路電視片段仍不說出真相，令人憤怒。陳表示會到醫委會投訴肇事醫生，諮詢律師意見後，才決定是否進行民事訴訟。

死因裁判官早前引導陪審團稱，就事主的死亡結論結予陪審團3個選項，包括死於自然、死於不幸或死因存疑。

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記者：梁錦麟

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