【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪產後拒當少奶奶　Zoie搏到盡與譚俊彥演共浴戲【多圖】

▲ 譚凱琪產後復出搏到盡，與譚俊彥上演激烈浴室戲碼。

為提早播出由譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、譚凱琪等主演的TVB新劇《十八年後的終極告白2.0》谷收視，刪減5集馬德鐘、湯洛雯主演的《雙生陌生人》，連日來TVB官方平台不斷上載新劇的預告片段，令一眾「十八年後迷」熱切期待。

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【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥陳山聰明爭暗鬥 譚凱琪心機女慘死成關鍵？

激烈浴室戲碼

昨晚（5月30日）《十八年後的終極告白2.0》首播，今輯新加入的演員譚凱琪（Zoie）第一集戲份已很重，她飾演的Queenie為簽合約，背住飾演丈夫Angus（譚俊彥飾）向Jacky（易宇航飾）狂施嗲功，最後被Moon（龔嘉欣飾）偷拍出軌證據告密。

被派帽的Angus嬲爆上門打Jacky，Queenie反客為主稱自己犧牲所有青春和事業成全老公的畫家夢想。最後Angus走進浴室向正在洗澡的Queenie道歉。因此譚凱琪與譚俊彥在劇中合演出激情浴戲。

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產後復出搏到盡

劇集播出前，早已透露Zoie與譚俊彥將上演這場激烈浴室大戰，為劇集噱頭之一。

今次是Zoie初為人母後第一部參與的作品，榮升為人母的她反而愈搏愈盡。此劇拍攝於一年前，當時她接受訪問時表示早已向老公備案，老公反而擔心她冷親多於蝕底予譚俊彥。她透露為劇集獻出多個第一次，產後復出首拍劇，獲益良多。

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現年40歲的Zoie去年與圈外老公莊日宇結婚，同年誕下一女Gabri成靚媽。即使嫁給有錢丈夫，她拒絕留家做少奶奶，早已表明婚後仍會繼續工作。

Zoie曾接受TOPick訪問時指，擁有自已的事業對維繫婚姻亦有一定幫助：「女人要不斷增值自己，身邊伴侶才可以跟你分享任何事。」