【乘風破浪3】鍾欣潼減逾10多磅回復最佳狀態　阿嬌分享減磅「3戒」【內附詳情】

▲ 索嬌回歸！

鍾欣潼（阿嬌）最近參加內地真人騷《乘風破浪3》，而阿嬌為今次節目，無論飲食還是運動上都非常注重，務求自己時刻都要保持最佳狀態。

皆因今次《乘風3》的陣容鼎盛，除有好姊妹蔡卓妍（阿Sa）外，還有胡杏兒、薛凱琪以及黃奕、吳謹言、許茹芸、「甜心教主」王心淩及郭采潔等，難怪阿嬌更加不容輕敵。

阿嬌飲食以清淡為主外，近日更與媒體公開必瘦「5天排濕毒營養湯減肥法」，

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透露體重下跌

據知，今年初阿嬌已經秘密練兵，除做運動外，還找營養師設計每日餐單，至近3個月，阿嬌為了這個節目每天排舞幾個小時，運動量很大，累到毫無胃口，變得愈來愈瘦，而阿嬌亦透露這3個月的體重再下跌逾10多磅，腰圍再縮了吋半。

阿嬌又指現時用「5天排濕毒高營養湯水減肥法」，成功減磅，並不覺辛苦，只要大家喜歡便值得。

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「5天排濕毒高營養湯水減肥法」戒甜戒酒戒生果

連續5天，每天都要飲一種不同的肉 ，例如雞、海鮮或豬煲成的湯，做法沒有限制。

每天最少要吃3個蛋白，早、午兩餐一定要吃一小碗米飯或廣東米粉，不飽肚則可加肉但不能甜及炸。

在菜方面要愈綠愈好，晚飯前喝營養湯，多菜少肉，一定要戒甜及酒。所有瓜類、筍類、豆製品都不能吃。

如果餐與餐之間肚餓，可以吃滷肉、滷蛋白、生黃瓜及生蕃茄以代替水果。

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