【靚太廚房】豬肉檔型男阿威教煲老黃瓜湯　消暑去水腫豬𦟌煲湯不油膩

▲ 阿威教大家煲夏日消老黃瓜湯。

夏日炎炎，可以喝什麼湯？今集靚太廚房邀請了「豬肉界AK」之稱的型男阿威教大家煲他的「心水靚湯」——老黃瓜湯，可以去水腫之餘，還有消暑功效，大家可以跟著阿威一起煲湯！

▲ 阿威教大家煲老黃瓜湯。（曾嘉文攝）

材料

老黃瓜 一條 赤小豆 三湯匙 扁豆 二湯匙 豬展 一斤 紅蘿蔔 (去皮切片) 一條 果皮 (浸軟去瓤) 一片 蜜棗 兩粒 生薏米 二湯匙

做法:

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1. 先把赤小豆, 扁豆, 生薏米, 蜜棗洗淨備用。

2. 生薏米要預先用水浸約半小時。

3. 把紅蘿蔔去皮，再切成不規則形狀。

4. 老黃瓜洗淨去核，阿威指大家可以選擇比較熟的老黃瓜，會更香，之後連皮切件備用。

5. 把豬𦟌切開，選擇豬𦟌煲湯原因是肉質比較嫩滑，老黃瓜湯比較清淡，夏天煲這個湯，不想太油膩可以選擇用豬𦟌。

選擇豬𦟌時，要留意是否「令身」摸下去是否「軟身」，會否「乾身」，如果「乾身」代表豬肉不太好。

6. 將豬𦟌汆水，暖水落豬𦟌汆水大約30秒即可。

阿威指如果大家想用豬骨煲湯，可以選用脊骨，比較甜身，骨香味較重，「煲出來的湯水不會太油」，亦可視乎大家是否吃湯渣，如果不吃湯渣，他推薦肉眼或脊骨，如果吃湯渣，可選擇排骨頭或豬𦟌。

7. 將全部材料放入煲內, 加6碗水煮約2小時即成。

如果大家想健康地吃豬肉，大家可以買豬柳或水𦟌，健康得來又少油脂！

家有6姊1妹 幫媽媽煮飯

在煲湯的過程中，阿威也分享自己的成長回憶。他喜歡煮飯煲湯，從小便替媽媽分擔家務和煮飯，更笑言最喜歡切生果砌果盤。威威生於一屋女人的大家庭，有6個家姐和1個妹妹，他自覺有責任幫忙照顧家庭。

媽媽要照顧這麼多小朋友成長，一直都很忙碌，我需要與她一起分擔。現在每逢大時大節，都是由我下廚煮飯，媽媽就可以在客廳舒舒服服等食。

▲ ▲ 威威成為公眾人物，慶幸得到太太及父母的信任。（曾嘉文攝）

大時大節阿威要煮好多餸，屋企需招呼大班親戚，「要計算每個家姐、姐夫、姨甥等人，基本上有4圍（人數），家裏常不夠位置坐，有人要站起來吃飯，哈哈！」

身兼爸爸，擁有一子一女的阿威，特別早起，工時亦長，威威每天凌晨4時起床，梳洗及整理髮型後便開車或乘車回公司，至晚上7至8時收工回家。拖著疲倦身軀的他與妻兒晚飯後，還會陪伴仔女做功課、哄他們睡覺。威威強調，父母不應給予小朋友太大壓力，以免破壞他們的童年回憶。

我很少私人時間，放假都盡量陪伴家人，我平日放假就會接送小朋友返學放學，又會帶他們逛街四處遊玩，也開始教導他們下廚。

同場加映：【威威專訪】豬肉檔型男阿威「一屋女人」 2孩暖爸享受下廚樂陪仔女做功課

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記者：蕭雅文、林綺玲