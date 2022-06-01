及時堵截抑“鬱”之“源”？從屈原談起

端午節將至，對於這個節日的由來，眾說紛紜。有說古人會在每年農曆五月初五這天祭祀以驅瘟去疫，但最廣為流傳的說法，是為了紀念愛國詩人屈原。在投江前，屈原在其《漁父》一文中，描述自己曾在江邊與老漁夫對話。當時他真摯悲憤的剖白，不為超脫的老漁夫所理解，後來，滿懷鬱結的屈原選擇了投江明志。如果二千多年前的那一天，屈原遇上一個能夠聆聽和理解他的人，他的選擇會否不一樣？面對着情緒受到困擾的人，及時適當的介入，又能否改寫結局？

疫下情緒困擾增 長者精神健康不容忽視



二千多年後的今天，前所未見的世紀疫情持續多時，市民的生活和生計等方面均受到不同程度的影響，情緒也難免受到困擾。其中，獨居長者及雙老家庭屬極需要社會關注的一群。在社交距離措施下，他們有機會因為長期與外界缺乏接觸，加上生活停擺，令孤獨感與日俱增；同時亦因面對染疫的憂慮和泛濫的疫情資訊而感到焦慮無助，以致精神健康面臨極大考驗。



步入晚年的長者，本來已因為踏入人生新階段的各項重大轉變，例如退休、身體機能衰退、甚至是喪偶等負面經歷，而較易受到情緒困擾，增加患上抑鬱症或更嚴重病症的風險。持續而暫未見盡頭的疫情更令情況雪上加霜，在疫情前已有研究顯示，本港約有10%的長者出現抑鬱徵狀，相信在這個肆虐全球的新冠疫情過後，長者的精神健康更需要大眾關注。

▲ 由「賽馬會樂齡同行計劃」合作機構舉辦的治療小組活動形式多元化，長者全神貫注投入參與。

抑鬱與自殺息息相關



世界衛生組織今年3月發佈的簡報指出，在新冠肺炎大流行的首年，全球焦慮和抑鬱患病率大幅增加了25%。而據過往統計，抑鬱症患者當中，有三分之二人士曾有自殺念頭， 其中15%死於自殺，可見抑鬱症與自殺存在着密切關連。



建立社區為本網絡 支援受抑鬱困擾長者



為支援受抑鬱困擾的長者，香港賽馬會慈善信託基金自2016年起，策劃及捐助推行「賽馬會樂齡同行計劃」，旨在結合跨界別力量，推行以社區為本的支援網絡，全面提升長者面對晚晴生活的抗逆力。計劃融合長者地區服務及社區精神健康服務，建立逐步介入模式，並根據風險程度，徵狀的嚴重程度等，為有抑鬱症或抑鬱徵狀患者提供標準化的預防和適切的介入服務。計劃的合作夥伴包括香港大學及本地17間營辦長者服務及精神健康服務的非政府機構，期望於全港發展一種可持續的服務模式，為受抑鬱徵狀影響的60歲或以上長者提供全面的支援。計劃已於2022年成功推展至全港18區，並有近50個合作服務單位。除為社工提供專業培訓外，計劃同時為50歲或以上有興趣人士提供精神健康急救（關懷長者版）課程培訓，讓他們與志同道合的人士受訓成為「樂齡友里」義工及「樂齡之友」，在社區中為推廣精神健康出一分力。

▲ 「樂齡友里」義工積極參與「賽馬會樂齡同行計劃」的社區參與式研究（community-based participatory research），由下而上，策劃及舉辦活動推廣長者精神健康。圖為義工聯同合作機構於區內派發行自行設計、附有精神健康訊息的年曆卡。

盡早察覺 及時介入 防患於未然



根據香港大學賽馬會防止自殺研究中心去年公布的2020年本地數據顯示， 在香港不同的年齡群組數字中，60歲或以上長者的自殺率最高。雖然香港的自殺率一直處於平穩水平，但疫情持續，社會彌漫憂傷和焦慮氣氛，或帶來深遠影響。最近，港大研發的「防止自殺早期預警系統」分析發現，本港自殺個案數字由今年2月尾開始攀升，3月第五波疫情期間的自殺風險指數更曾一度高達4.05分，屬極高風險警戒水平。長者的自殺個案亦較去年同期上升一倍，情況令人擔憂。為協助專業人士和市民大眾一同應對社會的精神健康危機，「賽馬會樂齡同行計劃」的合作院校港大團隊今年5月推出《預防長者自殺實務及工具手冊》，闡釋識別長者自殺危機的方法，配搭簡單的篩查工具，並提供不同風險級別的介入支援指南，以及早識別及處理自殺危機。

▲ 疫情期間，長者於家中透過視像方式參加「認知行為治療小組」。

如果你或你察覺身邊的長者受情緒困擾，請及早聯絡「賽馬會樂齡同行計劃」合作機構，尋求支援。盡早察覺，及時介入，絕對有機會改寫結局。由今天起，再忙碌也要好好照顧自己的情緒，同時別忘了要關心身邊人！



賽馬會樂齡同行計劃 聯乘「老夫子」 攜手推動助人自助精神



「賽馬會樂齡同行計劃」今年推展至全港18區，為進一步向大眾推廣關注精神健康的訊息，尤其希望市民多留意身邊有可能受抑鬱困擾的長者，鼓勵他們及時尋求支援，計劃今年特別邀請深受世界各地讀者喜愛、滿載市民集體回憶的本地經典漫畫「老夫子」，聯乘推出一系列以「無事獻殷勤？其實係關心身邊人」為主題的宣傳。貫徹老夫子漫畫一向以幽默方式反映生活百態的風格，計劃透過老夫子一眾角色助人自助的小故事或舉動，鼓勵大眾先關顧自己情緒，提升自身抗逆力，進而幫助身邊人；同時亦期望能為社會大眾打打氣，與市民攜手面對疫情對精神健康帶來的不同挑戰！



「賽馬會樂齡同行計劃」網頁：https://jcjoyage.hk

Facebook專頁： JCJoyAge

▲ 「賽馬會樂齡同行計劃」的合作院校香港大學團隊今年5月推出《預防長者自殺實務及工具手冊》，透過分享預防長者自殺的見解和心得，協助專業人士和市民大眾，一同應對社會的精神健康危機。

(特約)