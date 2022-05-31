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【支援措施】領取社會保障金額及在職家庭津貼　今起陸續獲發一次過額外款項

社會 11:16 2022/05/31

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（資料圖片）

政府今日（31日）公布，按2022至2023年度《財政預算案》建議，向領取社會保障金額的合資格人士，發放相當於半個月的綜合社會保障援助標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼的一次過額外款項，亦包括在職家庭津貼，受助人可於今日起陸續獲發有關款項。

當局指，在今年5月4日（即立法會通過《2022年撥款條例草案》當日）合資格領取社會保障金額的人士，以及在2021年11月1日至今年5月4日期間提交職津申請而最終獲批的住戶，均符合資格領取一次過額外款項，預計148萬名社會保障受助人及72,000個領取職津的住戶可受惠，共涉及超過25億元。有關款項將以自動轉帳方式存入上述住戶或人士指定的香港銀行戶口，無須另行申請。

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責任編輯：余思嵐

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