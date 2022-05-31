【TOPick 獨家優惠限時搶】送「UGG 香港官方網店」全單85折折上折優惠碼 (300份)

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前年UGG推出多款絨毛拖鞋系列，成功以大膽、創新的設計將UGG重新打入市場，亦成為多位名人追捧的品牌之一。今年夏季，UGG為你介紹多款全新涼鞋及雨靴，並為TOPick會員送出獨家折扣優惠，讓您可以最優惠價格購物！

網店限定DRIZLITA時尚雨靴

Drizlita是一款兼具時尚及功能性的防水雨靴，由UGG標誌性的Classic回收物料製成，配搭UGG羊皮毛襯裡舒適鞋墊，舒適多彩的輪廓讓您能在任何傾盆大雨中都能脫穎而出。

全新推出多款涼鞋 獨特設計及高品質用料 帶來無與倫比的穿著體驗

UGG將運動鞋和涼鞋結合，以獨家物料製成的涼鞋為您帶來像踩著雲朵般的舒適。UGG涼鞋以Treadlite by UGG™ 專有化合物製成，可增加緩沖和牽引力，打造超輕身、超耐用的鞋底；全新Sport Yeah涼鞋更採用了防水泡沫設計，適合熱愛水上運動的你！

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【TOPick 獨家優惠限時搶】

UGG香港官方網站與TOPick新聞聯手送出TOPick會員專享折上折優惠，參加「限時搶」活動即可拎走獨家額外85折優惠碼，優惠碼可與其他優惠同時使用，讓您可於618購物節以獨家價格盡情購物！

【限時搶玩法】：

- 下載及開啟hket App

- 在6月3日下午1時-6月6日下午1時期間以TOPick會員身份登入hket app

- 「限時搶」活動文章內會出現「限時搶」按鈕，點撃按鈕即可獲取獨家優惠碼名額！(如下圖)

得獎準則：於指定時間內以TOPick會員身份登入hket app並點撃活動文章內「限時搶」按鈕的參加者方可獲得優惠碼，名額數量有限，送完即止。

截止日期：6月6日(星期一)下午1時正

公佈得獎：6月10日(星期五)前以電郵形式發送獨家優惠碼給各成功登記者, 參加者請留意電郵郵箱

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優惠碼使用準則：

- 優惠碼使用有效期由即日起直至另外通知。

- 此優惠碼只適用於UGG香港官方網站。

- 此優惠不適用於扣減運費。

- 此優惠於任何情況下不可兌換現金。

- 此優惠不可與其他人士分享。

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- 得獎準則：於指定時間內在hket App進入「TOPick會員專區」並填妥「限時搶表格」的參加者方可獲得優惠碼，名額數量有限，送完即止。

- 所有禮物不得轉讓或轉售，如經發現，TOPick有權取消得獎者之中獎資格。

- 所有禮品不得更換或指定款式及顏色，亦不可退回或兌換現金。

- 每位參加者均須提供正確個人資料，如發現未填、資料有誤、重複參加、使用虛假帳號、盜用第三者個人資料、內容抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁、誤導、以任何方式擾亂或操控遊戲，其參加資格將被取消，並不會作出通知、解釋或補償。

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- 如得獎者領取優惠碼後，有所遺失或被竊，TOPick將不會作出補償。

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