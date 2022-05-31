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【MIRROR演唱會】民政局指售票運作大致暢順　網民批：無人入到叫暢順？

社會 11:16 2022/05/31

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民政局指MIRROR演唱會售票運作大致暢順。

本港男團MIRROR演唱會今天（31日）早上10時於城市售票網公開正式開售，今次會採用「實名制」購票，提供約37,700門票。根據網頁顯示的門票銷售情況，截至今早11時半，共12場的演出尚餘可供購買門票數目為33,047張，即仍有約87.5%門票出售，另亦暫未有已售罄的場次。

（網頁截圖）

不過，早於早上8時許，不少人已發現網站「塞爆」，至開賣後亦有不少人未能進入網站，更一度出現「無法連上這個網站」的字樣，即使有幸進入購票頁面，最後亦會因網頁「塞爆」而未能如願購票。

（社交平台截圖）

民政事務局今日於社交平台上表示，署理局長陳積志與康文署署長劉明光今早特別留意首日開售情況，署理局長喜見售票運作大致暢順，訂購秩序井然。

二人感謝各方努力及配合，促成今次試行運作，並期望採用實名制購票模式，可有效遏止門票炒賣及高價代購等行為，打擊「黃牛黨」，保障公眾利益，確保樂迷有公平機會購票，令本港的演藝行業有更健康蓬勃的發展。

不過，不少網民在貼文下表示無法進入網站：

我等到依家都入唔到，點暢順，呃人，定係你自己買到就叫暢順

冇人入到就叫暢順？咁係咪有人入到先叫唔暢順？

唔好話買到飛，我成朝都未見過有人報喜話入到個網！

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責任編輯：郭詩詩

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