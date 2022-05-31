【我哋係COLLAR】人氣王Ivy險失去入團機會　Candy靠決賽亮眼表現擺甩花瓶形象

《全民造星IV》出身的女團COLLAR第一個「團綜」《我哋係COLLAR》昨晚於ViuTV首播，第一集以「女團誕生」為題，紀錄COLLAR經歷「造星」總決賽直到成軍出道的心路歷程。

當日團隊花了8小時，就著女團人數和成員達成共識，現今隊中的人氣王Ivy（蘇雅琳）成討論中最大爭議的對象，經理人阿Wing（戴穎）堅持應該要擅用她的人氣優勢；向隊員宣布團名時，「智慧擔當」Candy（王家晴）發揮搞笑本色，聞言是男女通用的詞語即反問：「係咪Toilet呀？」

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首集《我哋係COLLAR》中，講起阿Wing當日成功被花姐（黃慧君）遊說擔起女團的經理人，由一碗酸辣粉開始，期間提到花姐被阿Wing管理藝人的熱誠與理念吸引，所以才決定開《造星IV》以辦女團為宗旨。

花姐亦直言在阿Wing身上看到自己的影子：「佢就好似以前嘅我咁，但佢就係一個斯文、專業版。」

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三甲回看「時間囊」

於造星總決賽得到季軍的阿Day（許軼），在賽後訪問時談及家境貧困、日打兩份工為追夢的過程心酸落淚，當時她謂：「真係唔好放棄夢想呀，因為真係會成真架！」

阿Day回看在去年7月份參賽初期錄下的「時間囊」，當時的她向將來的自己喊話，即使遇到失敗、不開心也要堅持，要為香港同樣擁有女團夢的女生爭口氣，現在的阿Day則認為：「我相信香港嘅女仔一定做到比觀眾預期的更加多。」

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Marf感動到眼濕濕

冠軍阿Marf（邱彥筒）在「時間囊」表示想成為形象鮮明的唱跳歌手，再為自己打氣，至少為追夢作出過嘗試、有人會為你加油。

現在的Marf回看當時的自己感動到眼濕濕：「好搞笑，被自己安慰到。其實出道後其中一個最擔心嘅心理狀況，係我對初心太著緊，驚自己失去呢樣野驚到Panic（恐慌），好開心啊我嘅初心仲係度！」

至於得到亞軍並成為隊長的阿Gao（沈貞巧）坦言缺乏自信，對自己不抱寄望因為擔心「希望越大失望越大」；而力求追步、舞者出身的她表示會努力學唱歌，希望一年後能在站在舞台上，完整地獨唱一首好聽的歌。

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成員爭議

在去年12月25日晚總決賽過後的翌日，經理人阿Wing、花姐，與ViuTV高層魯庭暉和金廣誠等人開會，商討女團的人數與成員，前後經歷長達8小時的會議，才終於有最後定案。

阿Wing透露眾人在成員人數中曾出現嚴重分歧，最後經過她的堅持和辯論，才出現最後8人的團隊。

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逐一邀約入團

節目中播出阿Wing以視訊通話通知入選隊員的過程，並逐一講及選她們入隊的原因。

第4名被選入隊的是被外界認定為「花瓶」的Candy，阿Wing表示Candy是大家一致認同的人選，認為她在決賽舞台上表現亮眼、有明星的感覺。

而「唱將」Winka（陳泳伽）亦憑決賽的表現得到入團資格，阿Wing表示：「許多人覺得Winka意想不到，佢一直喺我名單出現次數不多甚至乎無，我無想過完咗決賽之後佢能夠進入咁多人嘅名單之上。佢揀咗一首好適合佢嘅歌，話俾我哋聽佢唱歌可以達到乜野水平、可以走得更遠。」

So Ching（蘇芷晴）則是一直都在各人名單之上的成員，被稱讚擁有型格和甜美交融特質。

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一直被指年紀大的Sumling（李芯駖）是尾二入團的成員，她亦自知年紀是個障礙，但阿Wing認為：「我哋好清楚自己定位，我哋係一班新世代嘅女仔，其實要做新嘢第一樣要對抗嘅就係框架，而年齡只不過係個框架，Sumling係第四名，無論人氣同才能都係大家公認，絕對唔關年齡事。」

人氣王Ivy最後入團

之前阿Wing亦已提及過，隊中的人氣王Ivy是眾人最遲選入隊的人選，Ivy在節目訪問中反問製作組：「我應該係第一個收到電話？」

阿Wing表示Ivy是團隊花最多時間去討論的人：「首先有人會覺得佢唔靚，唱歌、跳舞嘅能力未夠。但係佢人氣好高，我不停在會議上帶出佢粉絲通訊群組有12,000人，其實人氣有就係有、有係要看待。佢笑容、上鏡係明星嘅靚，所以先有咁多人氣和支持者。」

魯生構想團名

由魯生想出來的團名「COLLAR」，是想帶出風格多變的感覺，由於鎖骨（COLLAR）代表連結腦部與心的部位，希望女團的作品大家會用腦去思考、用心去感受。

Winka大讚：「呢個名啱啱好，有啲料到呀魯生。」而搞笑的Candy笑謂：「聽到個名係男女通用，我同Sumling都話『係咪toilet？』」

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每日工作超忙

8女於Boxing Day簽約，翌日就要開工拍攝雜誌封面，接下來就是連串的練舞、錄音的工作，So Ching直言已工作到忘了日子：「瞓到5個鐘已經係Bonus，唔係人做架！」

經理人阿Wing則認為，要讓她們一直有工作，才能保持到最佳狀態：「呢個辛苦係應該，因為佢哋起步點比人低，班女仔只係經歷咗個比賽，佢哋都係好唔成熟，所以要更加努力。」

今晚（5月31日）播出的第2集，將會講述COLLAR成員如何面對壓力和負評。