【慶回歸】回歸25周年主題曲《前》首播　28名歌手合唱

▲ (回歸二十五周年慶祝活動的Facebook專頁影片截圖)

為慶祝香港特區成立25周年，政府今日（31日）率先發放兩條宣傳短片，為陸續出台的各項豐富多彩活動打響頭炮。行政長官林鄭月娥在行會前表示，慶祝活動能順利展開，為逐步恢復常態的社會及經濟活動添加歡樂氣氛。

其中一條宣傳短片是由香港電台製作的香港特區成立25周年主題曲，歌名為《前》，由著名音樂人陳少琪作詞及監製、音樂人張家誠作曲、編曲及監唱，並首次有28位香港及內地歌手齊齊參與演唱。參與主題曲的首版演出歌手有譚詠麟、張學友、劉德華、鍾鎮濤、陳慧嫻、草蜢、李克勤、容祖兒、楊千嬅、雷有輝、呂方、張杰、張靚穎、伍珂玥、梁漢文、林峯、衛蘭、李幸倪、江海迦、菊梓喬、吳若希、胡鴻鈞、林曉峰、蕭凱恩、炎明熹和曾比特。

另一條短片則宣傳慶祝回歸25周年的主題——「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」，香港透過積極融入國家發展大局，將迎來更多機遇。

督導委員會表示香港故宮文化博物館亦快將對外開放，展示故宮博物院超過900件珍貴文物及世界各地的藝術珍品。

香港旅遊發展局亦會舉辦多項大型慶祝活動，包括於7月呈獻「幻彩詠香江」特別版及「香港雞尾酒節」和10月舉行「香港美酒佳餚巡禮」等活動。

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責任編輯：余思嵐