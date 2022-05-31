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【買一送一】帝京酒店8道菜會席料理晚餐　每位1,388元推廣期買一送一

休閒消費 11:58 2022/05/31

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

帝京酒店推8道菜會席料理，每位$1,388 (兩位起, 另收加一)，現在推廣期內可享買一送一優惠。

鄰近旺角東站的帝京酒店的高級和食餐廳香田日式料理，最近更新了時令「會席料理」晚餐，由經驗日本料理師傅嚴選各款日本上等食材，炮製出別出心裁的美食饗宴，引領客人的味蕾暢遊關西，宛如身處日本。

此會席料理共 8 道菜單如下，每位$1,388 (兩位起, 另收加一)，現在推廣期內可享買一送一優惠。

1 先付 先付三點
2 御造ゾ三點 季節時令生蠔、熟成中吞拿魚、牡丹蝦
3 爐端燒 串燒二品
4 燒物 北海道松葉蟹肉甲羅燒
5 煮物 三文魚籽伴龍蝦尾蒸蛋
6 強肴 壽喜燒A4鹿兒島薩摩和牛
7 吸物 錦雲豚肉赤味噌湯
8 甘味  紅豆伴桃大福

會席料理中有爐端燒2款串燒。(餐廳提供)

另外，餐廳周末日式半自助午餐，也是消閒周末的好選擇，因應選擇的主菜而價錢不同，但就無限量供應自助日式蟹肉小食，如花咲蟹肉豆腐 、 柚子胡椒松葉蟹伴脆餅、味噌蟹膏甲羅燒沙律、甜品。

另備前菜海鮮拼盤 (每人一份)，主菜選擇一款，包括日式味噌雞扒($298)、吉列錦雲豚($328)、銀鱈魚西京燒($398)、北海丼(帆立貝、赤蝦、三文魚籽、三文魚、$398 )、日式醬燒美國肉眼($398)、加拿大雪花蟹肉豆腐鍋($468)、刺身二品 壽司六貫($488)、照燒A4鹿兒島和牛 「薩摩牛」肉眼($568)、壽喜燒A4鹿兒島和牛「薩摩牛」肉眼($568)等等，選擇不少。

愛吃日式和牛的話，揀這款壽喜燒A4鹿兒島和牛「薩摩牛」最開心。(餐廳提供)

地址：九龍太子道西193號帝京酒店1樓
電話：2622 6167

記者：郭秀芳

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