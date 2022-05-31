【#Metoo】港姐TVB拍劇爆非禮事件？　麥皓兒疑遭扯裙攝咪：驚訝不安

TVB發生「#Metoo」事件！女藝員麥皓兒近日正拍攝新劇《下流上車族》，她於個人社交平台大爆開工時被性騷擾，開名大爆男收音師的惡行，直指男方替她攝咪時粗暴拉扯其裙子，此舉令她大感驚訝和不安。

麥皓兒拍拖多年的男友「蔥頭」丘梓謙於IG力撐女友，認為絕不能啞忍。

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拍劇遇非禮

麥皓兒昨日（5月30日）於社交平台發帖文，透露前日為新劇首天外景開工，即發生不快事件。

她寫道：「從未遇過如此不專業，行為上如此不尊重女性演員的那位『收音師』叫『劉健明ERIC』，首次合作的。在沒有知會下，突然粗暴地在我背後大力扯開我條裙將收音咪插落我腰下再較下....的位置，左右來回移動，頓時令我感到非常驚訝不安，很不舒服。」

▲ 麥皓兒正為新劇《下流上車族》開工。（取自Facebook）

麥皓兒續表示當刻我反應過來後，她立刻說自己安裝便可，大力從對方手中搶回收音咪，但對方非常不滿地回應，態度不友善兼發晦氣。

她寫道：「無論是有心還是無意，這是我絕不能接受他對我做的其中之一個行為，還有....至於有關他的工作態度，言行舉止，專業操守，更是..…相信同行的一定會清楚明白專業收音師的操守，在協助演員SET咪時，是絕對不會作出這樣不適當的行為。」

麥皓兒事後接受媒體訪問稱，該收音師為係外判員工，起初想翻開其衣服，於胸口位置替她「攝咪」，她頓時以手護胸，但男方完全覺得自己沒有問題。其後再為她「攝咪」時，對方扯開其裙子，已碰到其打底褲和內褲，令她感到驚訝及不安。

▲ 丘梓謙於IG力撐女友。（取自Facebook）

已向監製反映

麥皓兒續稱以往「攝咪」，收音師會安排女性工作人員作出協助，或者交由女藝人自己處理，她表示已跟監製反映事件。

至於跟麥皓兒拍拖8年的男友丘梓謙於IG轉發女友的帖文，然而留言：「絕對不能容忍」，開腔力撐女友。

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麥皓兒2007年參加《香港小姐競選》，雖然最後止步八強，但被選中為遊戲節目《味分高下》當味之天使的「忌廉」，並參演多套劇集，亦任《東張西望》主持。

她亦有演劇集，較為觀眾熟悉演出有《女王辦公室》的Happy妹，及《一屋老友記》的女鬼芳芳。

拍劇外，麥皓兒亦為歌手，主打唱兒歌，曾推出「洗腦兒歌」《請你食麺》及《食甜品》。她也擔任唱歌導師，教授小朋友唱歌技巧。