  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (週二) 13:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【#Metoo】港姐TVB拍劇爆非禮事件？　麥皓兒疑遭扯裙攝咪：驚訝不安

娛樂 12:13 2022/05/31

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

TVB發生「#Metoo」事件！女藝員麥皓兒近日正拍攝新劇《下流上車族》，她於個人社交平台大爆開工時被性騷擾，開名大爆男收音師的惡行，直指男方替她攝咪時粗暴拉扯其裙子，此舉令她大感驚訝和不安。

麥皓兒拍拖多年的男友「蔥頭」丘梓謙於IG力撐女友，認為絕不能啞忍。

最新影片推介：鄭欣宜專訪

【那些我愛過的人】綠茶婊麥皓兒勾引人夫向書文示威　陳自瑤程可為隔空狠罵蚊滋【有片】

拍劇遇非禮

麥皓兒昨日（5月30日）於社交平台發帖文，透露前日為新劇首天外景開工，即發生不快事件。

她寫道：「從未遇過如此不專業，行為上如此不尊重女性演員的那位『收音師』叫『劉健明ERIC』，首次合作的。在沒有知會下，突然粗暴地在我背後大力扯開我條裙將收音咪插落我腰下再較下....的位置，左右來回移動，頓時令我感到非常驚訝不安，很不舒服。」

麥皓兒正為新劇《下流上車族》開工。（取自Facebook）

麥皓兒續表示當刻我反應過來後，她立刻說自己安裝便可，大力從對方手中搶回收音咪，但對方非常不滿地回應，態度不友善兼發晦氣。

她寫道：「無論是有心還是無意，這是我絕不能接受他對我做的其中之一個行為，還有....至於有關他的工作態度，言行舉止，專業操守，更是..…相信同行的一定會清楚明白專業收音師的操守，在協助演員SET咪時，是絕對不會作出這樣不適當的行為。」

麥皓兒事後接受媒體訪問稱，該收音師為係外判員工，起初想翻開其衣服，於胸口位置替她「攝咪」，她頓時以手護胸，但男方完全覺得自己沒有問題。其後再為她「攝咪」時，對方扯開其裙子，已碰到其打底褲和內褲，令她感到驚訝及不安。

丘梓謙於IG力撐女友。（取自Facebook）

已向監製反映

麥皓兒續稱以往「攝咪」，收音師會安排女性工作人員作出協助，或者交由女藝人自己處理，她表示已跟監製反映事件。

至於跟麥皓兒拍拖8年的男友丘梓謙於IG轉發女友的帖文，然而留言：「絕對不能容忍」，開腔力撐女友。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【星光路上】《開心速遞》演蔥頭正向面對負評　丘梓謙感謝女友麥皓兒提點

麥皓兒2007年參加《香港小姐競選》，雖然最後止步八強，但被選中為遊戲節目《味分高下》當味之天使的「忌廉」，並參演多套劇集，亦任《東張西望》主持。

她亦有演劇集，較為觀眾熟悉演出有《女王辦公室》的Happy妹，及《一屋老友記》的女鬼芳芳。

拍劇外，麥皓兒亦為歌手，主打唱兒歌，曾推出「洗腦兒歌」《請你食麺》及《食甜品》。她也擔任唱歌導師，教授小朋友唱歌技巧。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【絲打圍爐】蝦頭連詩雅談被性騷擾經歷　Shiga巴士遭色狼鬆踭揩重要部位
22:05 2022/03/27
【絲打圍爐】蝦頭連詩雅談被性騷擾經歷　Shiga巴士遭色狼鬆踭揩重要部位
【咸豬手】李思雅自爆採訪時遭性騷擾　因太驚啞忍：點都做完個訪問先
16:33 2021/10/25
【咸豬手】李思雅自爆採訪時遭性騷擾　因太驚啞忍：點都做完個訪問先
【日本#MeToo】渡邊直美自爆十年前遭非禮　被男星觸及胸部及索抱
18:10 2019/01/26
【日本#MeToo】渡邊直美自爆十年前遭非禮　被男星觸及胸部及索抱

你可能感興趣

【絲打圍爐】蝦頭連詩雅談被性騷擾經歷　Shiga巴士遭色狼鬆踭揩重要部位
22:05 2022/03/27
【絲打圍爐】蝦頭連詩雅談被性騷擾經歷　Shiga巴士遭色狼鬆踭揩重要部位
【咸豬手】李思雅自爆採訪時遭性騷擾　因太驚啞忍：點都做完個訪問先
16:33 2021/10/25
【咸豬手】李思雅自爆採訪時遭性騷擾　因太驚啞忍：點都做完個訪問先
【日本#MeToo】渡邊直美自爆十年前遭非禮　被男星觸及胸部及索抱
18:10 2019/01/26
【日本#MeToo】渡邊直美自爆十年前遭非禮　被男星觸及胸部及索抱
丘梓謙 娛樂人物職業 演員 歌手 性騷擾 香港小姐 電視劇 #MeToo 娛樂行業

最高瀏覽

【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
18:29 2022/05/25
【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
16:10 2022/05/23
【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
【張敬軒演唱會】自爆入行出期患情緒病曾想輕生　軒公：張敬軒做到你都做到
12:40 2022/05/20
【張敬軒演唱會】自爆入行出期患情緒病曾想輕生　軒公：張敬軒做到你都做到