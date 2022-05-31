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【疫苗通行證】60萬市民未打齊三針業界料失5%生意　端午節只有5成訂座率

社會 11:48 2022/05/31

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第三階段「疫苗通行證」將由今天（31日）開始實施，第三階段「疫苗通行證」下，一般市民要接種三劑新冠疫苗。有餐飲業認為，60萬合資格的市民仍未打第三針，令業界流失3至5%生意，但形容影響不大。他又指端午節業界訂座率只有5成；父親節未見有明顯的訂座率。

香港餐務管理協會主席梁振華表示，現時仍有約60萬人已接種兩劑疫苗滿半年，已符合資格但仍未打第三針，以平均每日食肆有200萬人次光顧，相信飲業界將流失3至5%生意，形容整體影響不算很大，期望相關人士能在3個月內響應呼籲接種第三針，於9月中秋節旺季時可光顧食肆。他估計，一個家庭不會因此某一位家庭成員未打齊針，而不前往餐廳聚會。

他又稱，已安排職員協助食客使用安心出行，不少長者已更新針紙，認為今日早上營業時運作暢順：

因為飲早茶大部分都是熟客，百分之90差不多日日見，所以員工一早提示佢哋更新(針卡)，如果更新不了可以帶針紙嚟，我哋幫你搞，因此今日整體的運作十分暢順。

臨近端午節，梁振華指業界於正日的訂座率只有50%，他解釋該日非中國人重視的節日，因此訂座率較其他節日低；距離父親節仍有20天，他稱未見到業界的訂座情況。

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記者：陳麗娜

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