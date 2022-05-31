【第五波疫情】何栢良指演唱會場地大空氣較流通　倡放寬入座率至100%

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港如期在今日實施第三階段疫苗通行證，要求一般人士進入指明處所均須打齊三劑疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港現今有57%人已打第三針疫苗，如按完成第二針的人數，料7月接種率可達到7成，至10月底可進一步提升至9成。

他又認為，整體復常的步伐更加重要，包括醫療體系、娛樂、運動、出入境限制等，而演唱會的入座率亦可由現今的8成半放寬至100%。

他解釋，現時社區有抗體的人口較多，加上大部分人都有戴口罩，發生傳播的風險亦很少，雖然過往演唱會有零星觀眾確診，但均無引起大型爆發；再加上演唱會場地比較大，換氣量會比一般食肆及酒吧做得好，空氣亦會比較流通。

被問到他對新政府的期望，他坦言過去兩年疫情對本港影響很大，在死亡個案中，除錄得逾9千宗新冠死亡個案外，額外死亡數字亦比預期多約1.34萬人。他相信是因疫情嚴重影響醫療體系、市民生活習慣改變，導致長期病患的覆診輪候時間大幅延長，期望新政府可以加快復常醫療系統方面，例如是加強對長者的照顧。

他又希望港府可就著本港疫情發展，提供一個復常路線圖，指在醫生的角度而言，整體人口如有9成或9成半人已完成三針，基本上可以全面復常，另指全球有約190個國家或地區已完全開放旅遊，完全不用檢疫。

至於被問到抵港者免檢疫入境的要求，他說外來輸入個案導致本港確診個案「上上落落」是十分輕微，認為最重要是視乎會否增加很多重症或死亡個案，即使輸入個案帶變種病毒BA.2的分支，基本上也是大同小異，又認為入境者可以居家隔離。

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責任編輯：郭詩詩