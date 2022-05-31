【入境放寬】為來港參與指定界別短期活動訪客提供便利先導計劃　為期2年

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港府今日（31日）表示，明日推出為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃，涵蓋醫療衞生、高等教育、文化藝術、體育、文物、創意產業、創新及科技、香港桂冠論壇、航空及國際或大型活動的界別，為期2年。

當局指，先導計劃下，獲政府相關決策局或部門認可的機構可向界別內相關的非本地人才發出邀請信，獲邀人士可以訪客身分來港參與指定短期活動，而無須向入境處申請工作簽證或進入許可。獲邀的非本地人才須為本地短缺的人才或其來港出席指定短期活動有助經濟發展或達致相關政策目標，他們每次來港可在不超過14日期間參與指定短期活動，並可就該指定活動收取報酬。

另外，當局由明日起，所有非本地講者在無須申請工作簽證或進入許可的情況下，每次來港可連續14日進行演講或作出發布，而可參與演講或發布活動的上限亦將撤銷，但他們不可接受報酬的條件則維持不變，因應有關活動而獲提供住宿、交通、膳食等費用除外。須持有旅遊簽證或進入許可才可進入香港的人士亦可受惠於先導計劃和為非本地講者提供的便利，惟他們仍須申請旅遊簽證／進入許可。

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責任編輯：余思嵐



