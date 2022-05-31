【離婚風波】汪小菲被指出軌突稱大S服違禁藥　S媽護女反擊公開真相

▲ 大S至今都未為事件發聲。

台灣藝人大S(徐熙媛)和汪小菲去年11月宣布離婚，結束10年婚姻，事件至今半年，是非停不了，汪小菲被媒體爆料指婚內出軌26歲內地女星張穎穎，近日台灣狗仔葛斯齊在節目上公開汪小菲未離婚前與女性友人親密的合照，引起熱議。對此，汪小菲在微博澄清，「因情緒問題的確出現過酒後失態，照片也為朋友所拍，在此向大家道歉」，否認婚內出軌，但隨後忽然稱大S長期通過他人處方服用違禁藥物，他每月為此支付百萬新台幣(約27萬港元)，還說她幾次精神出現狀況都是他在旁搶救。但隨後刪文，兩岸網友一面倒狠批他拿大S吃藥事轉移焦點，他又突然在粉絲群回應「真噁心」，但沒有指明何人。

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大S對被前夫爆吃違禁藥物一事至今都沒有出來回應，但S媽就代女出頭澄清指我們是正常的家庭，哪來的違禁品？她指：「熙媛自從生兒子之後，癲癇復發，長期吃抗癲癇的藥，也因為壓力太大，有吃醫生開抗壓力的鬆弛劑，這2種藥都是醫生開的藥，不是違禁品。

S媽續稱，汪小菲每月付的百萬新台幣是兩個小孩的生活費及教育費 :「這錢是拿來付小孩的生活費、教育費 ，不是單獨給熙媛的。」

對此大S經紀人都力撐大S，指對方不做違法的事情，經理人指大S自從第三胎流產之後身體便無法應付太大量的工作，尤其家中兩個孩子都還小，都是熙媛在照顧，所以她盡量把時間留給孩子；經理人指，他們結婚之後家中的開銷都是兩人平分，那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢。而S媽也坦承大S因長期服用抗癲癇的藥，這幾年已經沒有出現演藝圈，熙媛現在也不適合再出來工作了。

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汪小菲昨日(30日)在微博發文指婚姻出現問題早在去年2月：「大S與我商談離婚為去年2月份的事情，此後我多次往返兩岸處理婚姻和生意問題。隔離五次。期間因情緒問題的確出現過酒後失態，照片也為朋友所拍，在此向大家道歉。至於台媒狗仔說的出軌多位女子更是子虛烏有的事情，我已經委託律師團隊在台灣提起訴訟。」

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離婚期間處處幫手調停且袒護汪小菲的S媽，今次對於前女婿的言論都非常生氣，她說希望汪小菲不要傷害大S及兩個孩子：「我之前那麼袒護他， 他這次講得太過份了，請他留一點口德，為了2個孩子，不要再傷害熙媛。」 至於大S是否會告汪小菲？S媽說：「我不知道，但熙媛知道小菲誹謗她，熙媛現在很難過、很傷心、很生氣，我當然不希望走到打官司這個地步。」至於汪小菲為什麼會突然間說這些話？S媽認為：「應該是狗仔（葛斯齊）這幾天對媒體講一些話，讓小菲氣瘋了。」

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責任編輯：王明芳