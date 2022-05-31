【生命鬥士】5歲Sheldon出檢查報告沒惡化　媽媽珍惜兒子每個生日盼能慶生到老

▲ 小戰士Sheldon於5月28日過了5歲生日。

男童Sheldon患有罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，雖然抗癌之路波折重重，但他一直努力不放棄，是生命小戰士！日前5月28日（上周六），Sheldon迎來5歲生日，媽媽有感兒子每年的生日都得來不易，期盼一直慶生至80歲到老。

5歲生日過得甜蜜及難忘

確診罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期的Sheldon，去年11月抵達西班牙接受新免疫治療，可惜無效，其後回港進行化療及免疫治療。由前年8月到今，Sheldon已接受了18次化療、4次腫瘤切除手術、31次電療、自體骨髓移植及12次免疫治療。

▲ Sheldon 5歲生日，在生日派對化身超人，誓要打倒病魔。（圖片：神母小戰士Sheldon FB）

Sheldon媽媽昨日（30日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」更新了兒子消息，指出於5月28日生日的Sheldon小戰士，今年5歲生日過得特別甜蜜及難忘，因為多了大家的愛與祝福。媽媽在兒子的抗病之路一直伴侶左右，包括一起赴西班牙接受治療。她感受至深︰

對我而言，他每個生日都來得不易，所以會份外珍惜。願我們的天父能繼續保守他，讓他能健康快樂地慶祝6、7……80歲生日。

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檢查報告沒惡化算受控

同時，媽媽分享Sheldon的健康狀況，檢查報告結果出爐了，跟兩個月前一樣，即對比3月份是沒有改善亦沒有惡化，仍然多處發現癌細胞。媽媽有感或許算是治療沒有成效，不過感恩Sheldon的病情暫時算是受到控制，很感激大家的禱告。

Sheldon在這兩星期間中也感覺到手、腳痛，幸而只是短暫的痛楚，家人祈求在這段沒有治療的時候，不要讓癌細胞擴散。

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滿滿祝賀集氣

早前，有兒童室內遊樂場「玩樂熊貓有限公司」館長有感Sheldon勇敢地接受不同類型的治療，希望更多人為他集氣，就招募了小朋友參加，一起拍短片予Sheldon，最後集合了10條影片作剪輯，祝Sheldon生日快樂。

此外，網民紛紛為Sheldon打氣及祝賀他生日快樂，「小戰士生日快樂，祝你一直健康、幸福！打敗所有怪獸」、「Happy birthday！繼續做super hero打勝呢場仗」，網民繼續為Sheldon集氣。

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責任編輯︰顏紫燕