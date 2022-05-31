【食用安全】衫有噏味揭日日洗衫用污糟水　專家教6招KO洗衣機噴屎式污垢

▲ 洗衫後有噏味，可能是每天用用污水洗衫，專家教正確清潔洗衣機方法。

洗衫後有噏味，可能是洗衣機太骯髒所致！TOPick曾請洗衣機維修專家拆開一部從不清潔的洗衣機，發現滾筒內部雖然「立立令」，但外殼佈滿污垢，並刮出幾層滑潺潺的污漬。另亦有市民曾用清潔劑清洗，但打開洗衣機，卻出現噴屎式污垢，相當噁心。洗衣機維修專家指出，洗衣機長期不清潔，其實是污水洗衣服。專家教大家6招正確清潔洗衣機，去除細菌、「噏味」和污垢，並拆解常見謬誤。

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日日用污糟水洗衫？

劉敬康解釋，洗衣機的滾筒分內缸和外缸。內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部份洗衣水會流到兩者之間的防水圈。

當清洗程序完成，污水會排出機外，但污水內的髒物則被困防水圈內，日積月累就會形成污垢。他提醒：

洗衣機外缸的『污糟水』，其實與滾筒內洗衫的水是同一缸水。

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拆解謬誤

1. 洗衣粉愈多愈好？

洗衣機維修專家劉敬康曾受訪表示，太多洗衣粉只會令洗衣機更骯髒，因為殘餘的洗衣粉會一直留在機內，永遠沖不走，一定要拆機才能清洗乾淨。

注意：市面的洗衣粉通常會附加量匙，並有指示使用粉量。大多不建議每次使用多於一量匙，有些牌子甚至列明只需1/4或1/5量匙。

2. 柔順劑愈多愈好？

劉敬康提醒，勿用太黏稠的柔順劑，因會留在洗衣粉格內，難被沖入洗衣機。即使用熱水亦很難令它化開，甚至可能結塊沉積，滋生細菌反有臭味，同時亦大大降低柔順劑的使用效果。

注意：黏稠的柔順劑最好用水沖稀後，才加入洗衣機內。

3. 長期緊閉洗衣機門？

劉敬康指，完成清洗程序後，洗衣機仍有約1公升的水存於機內，故應長期打開洗衣機門，讓剩水得以蒸發，否則機內滋生細菌的速度將更快。

注意：在洗衣機外加設門板，外觀雖好，但會添濕氣。

4. 洗衣機可放廁所？

他指出，廁所濕氣重，易令洗衣機積存細菌。

注意：若必須放在廁所，就需更勤力清潔洗衣機。有人喜歡在洗衣機外加套，為了美觀或為保護機身，但其實會阻礙洗衣機蒸發濕氣。

DIY清潔貼士

劉敬康指，DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，使用時要注意以下事項：

1. 梳打粉

注意：

需留意使用份量。若將太多梳打粉放入洗衣機格，或因水力不足而不能沖走所有梳打粉，導致洗衣機格淤塞，日積月累下，洗衣機有機會漏水。

勿用梳打粉加醋，要二選一。因為梳打粉是鹼性，白醋是酸性，兩者中和，效果稍遜。

建議：

每次清潔洗衣機用半磅梳打粉。以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

2. 洗衣機清潔劑

注意：

不論粉狀或液體狀態的洗衣機清潔劑，在清洗衣機時，均可能產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

建議：

洗衣機宜每月2次「小洗」。其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。

劉敬康提醒，即使每月跟從指示「空機」洗2次，一般只能清除3成污垢，故約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

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責任編輯：羅嘉欣