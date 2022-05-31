【食用安全】港男花9元淘寶網購30粒鵪鶉蛋　有怪味照食疑受感染肚生蛔蟲

▲ 港男花9元從淘寶網上購入30粒鵪鶉蛋，懷疑受感染致肚生蛔蟲。

網購食物要小心，有網民最近分享一次不愉快經歷，指自己疑進食從淘寶網購的鵪鶉蛋後，受感染而令肚內出現寄生蟲，需要服藥治療，一時引來網民熱烈議論。

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據Facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」，一名男網民上周六（28日）發帖，提醒其他人「揀淘寶食物小心d（啲）」。事主指自己之前進食了不明「淘寶食物」後肚內生蟲，懷疑食物可能受老鼠污染，並表示：「搞到我好辛苦，要買藥，最好唔好買！」

有網民好奇事主為何要在淘寶買食物，他回覆稱「貪平」。事主之後又上載了一張照片，顯示他購買的一款包裝鵪鶉蛋小食，30粒裝價格顯示為港幣9.35元。事主懷疑自己就是進食後導致生蟲：「可能係依個，嗰陣時有個小小怪味不過我都食。」而他又另外分享了一張呈乳白色蟲子的照片，表示「係蛔蟲」，最終他需要在藥房買藥治療。

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帖文引來眾多網民留言，有不少人都認為不應從淘寶網購食物，但也有人留言稱自己有在淘寶買食物的習慣，點擊睇更多留言：

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其實據淘寶網上列明的「官方物流禁運品清單」中，食品類、鮮活類物品、易腐爛物品、動物乳製品等物品，都是內地禁止出口收寄的貨物類別。而本港衞生署食安中心亦指出，幾乎任何食物都可藏有細菌，至於水分含量高的高蛋白食物，若未經防菌處理，細菌會繁殖得很快，假如沒有以適當方式貯存、冷藏和處理，就會很易變壞，影響食物品質。

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責任編輯：羅嘉欣