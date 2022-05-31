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【疏忽照顧】媽媽主題樂園忘形購物　獨留BB車與爆喊幼兒於精品店外

親子 13:09 2022/05/31

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媽媽在主題樂園忘形購物，連孩子也不顧。

對於父母而言，子女是無價寶，然而有網民就在社交平台上發文分享，指昨日在主題樂園的精品店外，目擊一名幼童被獨留在嬰兒車上大哭。當時嬰兒車上的幼兒並無任何大人看管，店員見狀則大為緊張，在店內四處尋找家長，最後幼兒的媽媽才「拎住個購物袋行出嚟」。網民呼籲，「希望各位家長喺玩樂同購物時都照顧好自己小朋友，無嘢俾自己寶寶安全更重要！」

疫情放緩，迪士尼樂園重開後，樂園內的精品店也減價促銷，吸引不少顧客消費。不過，有媽媽就在忘形購物時，連小孩也丟下。網民在Facebook群組「迪士尼 買賣 交換 分享 Disney’s Sharing Platform」發文，表示於昨日下午4點左右，於樂園內的「小熊維尼歷險之旅商品」，見到店員「好驚慌咁同店入邊嘅職員講話出面有架BB車」。

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而店外的嬰兒車不但無人看管，車上更有一名幼兒正在大哭。店員則大為緊張，立刻安撫幼兒並尋找家長，「有兩位（店員）喺度安撫個幼兒，另一位店員係店內搵呢位不負責任嘅家長」。幾分鐘後，幼兒的媽媽終於出現，「幾分鐘之後終於見到幼兒媽媽拎住個購物袋行出嚟」，才令眾人鬆一口氣。

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該名目擊事件並發文的網民就呼籲家長一定要好好照顧子女，「希望各位家長喺玩樂同購物時都照顧好自己小朋友，無嘢俾自己寶寶安全更重要」。

不少網文看過帖文後都留言直斥事件中的媽媽離譜，有人又諷刺，「生仔真係要立法考牌」；「呢位阿媽真係犀利，竟然買迪士尼產品仲緊要過小朋友，既然係咁你唔擺喺屋企？」；「好明顯係為咗六五折揼低個小朋友」。有網民則質疑，「呢幾日好熱,仲要咁曬 放係門口」。

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責任編輯：王明芳

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