【司法覆核】不滿裁判官拒絕解除報道限制　鄒幸彤入稟申司法覆核

▲ 前支聯會副主席鄒幸彤日前入稟高等法院申請司法覆核。（資料圖片）

已解散的支聯會時任主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤3人，與支聯會早前被控煽動他人顛覆國家政權罪，案件早前於西九龍裁判法院處理，並已踏入提訊日階段，以進行交付高等法院之程序。鄒於期間申請解除限制傳媒報導被拒，日前入稟高等法院申請司法覆核，指主任裁判官羅德泉並沒有酌情權作出有關決定，要求法庭頒令撤銷決定，以及解除報道限制。

申請人鄒幸彤，建議答辯人主任裁判官羅德泉。

入稟狀指，申請人與支聯會、李卓人及何俊仁被控煽動他人顛覆國家政權罪，違反《港區國安法》第22及23條，控方於1月初表示有意將案件交付高等法院處理，案件並於4月25日作提訊日時，申請人申請解除限制報道，並遭主任裁判官羅德泉拒絕。

入稟狀指出，主任裁判官錯誤地根據《裁判官條例》第87A，酌情拒絕有關申請。申請人指出，條例立法原意是保障被告於陪審團審訊時，避免受報道影響造成偏見，而英國亦早已裁定法庭並沒有酌情權，拒絕被告就解除限制報道之申請，因此主任裁判官之決定並不合法。

入稟狀續指，即使條例賦予酌情權，主任裁判官亦顛覆及漠視公開聆訊之原則，亦沒有考慮潛在陪審團公正性之風險，只倚賴公眾的行為及對證人之壓力，有關因素完全並不相關。主任裁判官亦未有考慮須維持本地及國際間對司法公義之信心，申請人認為禁止報道只會引起猜疑，並對司法信譽構成嚴重傷害。

申請人要求法庭頒令撤銷有關決定，並解除報道限制，基於交付程序正在進行中，故要求就此申請作緊急聆訊。

涉案被告包括香港市民支援愛國民主運動聯合會、工會幹事李卓人（64歲）、律師何俊仁（69歲）和律師鄒幸彤（36歲），被控違反《港區國安法》第22及23條，即1項煽動他人顛覆國家政權罪。

控罪指，被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間（包括首尾兩日），在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

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記者：林育慧