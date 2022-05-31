【守業追夢】家品老店第二代創新廚刀國際揚名　奪設計界奧斯卡德國紅點設計大獎

▲ Jimi是設計出身兼又在工廠打滾多年，深明每個生產工序和流程，更強調自己不會脫離現實。

進步就是由最微小的觀察開始，繼而大膽試驗，勇於創新。本土家品企業第二代的郭岳榮（Jimi），70年代修畢廣告設計後，因要傳承家業，惟有按市場變化來修正營商方法，就是不斷創新。他的刀具品牌Pro-Balance也應時而生，不單令他可重拾設計夢，更讓他榮獲多個世界級設計獎項，揚威國際。

這款Pro-Balance刀具品牌可說是廚刀的變革者，主打可按用者的個人需要，在刀柄內加入不同重量的砝碼，以達致平衡效果，減輕手部疲勞之餘，亦讓刀具融入用家的習慣中，成為真正獨一無二的「Tailor-made」專屬刀具。

此全球首創的新設計，更成功令品牌打進外國市場，榮獲的世界級設計獎項，包括2011年IF產品設計獎、2018年金點設計年度最佳設計獎，和素有「設計界奧斯卡」之稱的德國紅點設計大獎等。

承父業轉型求變

Jimi提到自己的家業金昇家品，創立於1967年，60年代是主力製造火水爐為主的小型工廠，及後為迎合市場改變，轉型製造小型紡織機零件。惟後來紡織業在港漸漸式微，生意要求變。

Jimi接手生意，笑言是責無旁貸的任務。從此開始學習如何管理廠房及產品生產，同時逐步修正營商路綫，迎戰時代的轉變。他接手後，開始轉型做廚具家用產品代工（OEM），為多個國際品牌進行產品加工及生產。只是他明白一直為他人作嫁衣，利潤始終有限。Jimi透露，他在2005年再次轉型，要成為原品牌製造商（OBM）才是出路。

這時便產生了製作刀具品牌的念頭。「歐洲及日本普遍主打製造高價刀，低價位的刀又充斥市場。因此我決定主攻中價路綫，定價比歐洲名牌刀低兩成，率先在德國展銷，最後成功吸引當地的廚師及客戶。」

他續謂Pro-Balance在2009年推出半年後，在英國、日本、澳洲出貨量已經高達3萬單，再加上那時獲德國紅點設計大獎，更令產品銷售額大升。

▲ 本土刀具品牌 Pro-Balance，發展到最新的 2.0 版本，增加多令用家度身訂造的體驗。(被訪者提供)

感謝父親支持

Jimi坦言在設計刀具的過程中不是一帆風順。「設計要兼顧創新，但又要協調生產過程中出現的問題，如物料成本上漲、難預計的產品耗損等，這些都會令產品最終難以落地。」

幸而，他自身是設計出身兼又在工廠打滾多年，深明每個生產工序和流程，更強調自己不會脫離現實。他指出，設計時不能盲目追求創新與創意，也需要計算風險及投資成本等理性考慮。但他必須承認要感謝父親的放手和支持，讓他可以不斷撞板嘗試，令產品設計可以付諸實行生產。

刀具最新版本

筆者看到Jimi對自己一手設計出來的刀具品牌是愛不釋手的，他就是覺得還有不少進步空間，所以再在多年後仍不斷加以改良。到了今年又迎來最新推出的Pro-Balance 2.0版本，功能更加與時並進。

新版本的設計是把全刀分拆組件式裝嵌，為用者提供最貼心、最得心應手的使用體驗，尤其是新增加的刀柄顏色，五彩繽紛，賞心悅目，他笑言：「這的確是為女士們服務的，因為想到這兩年疫情期間，每位香港人都『被訓練』得一手好廚藝，每天在廚房切瓜切肉，有一把得心應手的廚刀，實在會令下廚成為開心事。」

Jimi也直言過往收到很多對第一代刀用家的意見，知道了許多刀具的不足，例如不能將刀刃的重量、長度控制得靈活、刀柄跣水、或是鋼材等問題。

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所以要數Pro-Balance 2.0與第一代的最大分別，就是整套刀具的組裝，一切由用者隨心自由控制，全刀設計加入組件式生產，客人可以自選顏色、尺寸、手柄，切合不同需要，更貼近使用者自家的習慣體驗，是新的改進方法。

除了刀柄，新版本的刀刃結構上也有小改變，他對刀刃長度、刀刃形狀、刀柄長短，刀柄重心進行微調，當中就如刀刃形狀集日本刀及歐洲刀之長處，提供更佳的切割角度，同時間強化銳利度和耐用度，讓產品更符合人體工學，深化刀具在各個領域的用途，正是Jimi對新版本最感滿意的一點。

Pro-Balance 2.0刀具

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記者：郭秀芳