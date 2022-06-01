【Band1尖子】日花半小時溫英文分享獨門心得　女生考入band 1英中立志做醫生

「最重要是持之以恆，不能夠堅持幾天就放棄！」循理會美林小學小六女生張雨佳說起話來輕聲細語，話語間卻透著堅定，她自小三以來堅持每天花半小時溫習英文製作詞彙表，終在今年中一自行分配學位成功考入band 1英中——沙田祟真中學，未來立志成為醫生，希望解決醫療系統壓力。

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隨身攜帶詞彙簿學生字

在一、二年級時，雨佳的成績不算突出，之後她有感於知識的用處，小三開始對學習產生興趣，從而了開始閱讀圖書及製作英文詞彙表的習慣。雨佳認為，詞彙表可以應用在平日作文時增加詞彙量，亦有助於溫習時加深記憶。即使在學校以外，雨佳亦會把握每一個學習的機會，她在觀看英文電影、短片、書本，甚至街上看到不懂的生字都會寫在詞彙表上，回家再查閱詞性及例句應用。

平時雨佳很喜歡閱讀，一次資料搜集令她發現圖書館充滿不同種類的書籍令她感到非常有趣，自此令她與好友經常相約至圖書館看圖書，亦增加對學習的興趣。雨佳中英文書籍皆有渉獵，中文傾好文學類，英文書則會由淺入深，隨英語能力增長而看不同程度的英文書。

日花半小時溫習英文

雨佳從小到大最感興趣的科目是英文科，為了提升英語能力，雨佳每天都會花半小時溫習，假期亦只會有多無少，

要訣在於持之以恆，不能夠堅持幾天就放棄。

她認為，自己製作的英文詞彙表與英文能力進步息息相關，平日她觀看感興趣的英文電影時會關掉字幕，例如是迪士尼電影，

因為我已經看過圖書版了解劇情，我會關掉字幕測試自己能否明白。以聆聽為例，聆聽重於了解不同詞彙讀音，開著字幕注意力就會局限在字幕上而忽略字句本身讀音。

雨佳享受繪畫及創作的過程，因此對視藝亦很感興趣，喜歡與朋輩分享的她，形容製作手工藝時與人分享成品的感覺充滿喜悅。相反體育亦為她較弱的科目，但她並沒有因此摒棄體育，而是向弱點挑戰，雨佳計劃每逢週末便會相約家人、朋友做運動改善體能。

父母採用鼓勵式教育

能夠入讀心儀中學，除了雨佳自身努力，亦離不開家人的默默支持，雨佳父母都是在職人士，培養出她自律的性格，從小雨佳便不曾到過補習班，靠自己完成家課。小五時更出於對知識的渴求，雨佳主動提出希望補習英文，提升學校程度以外的英語水平。

當雨佳碰到挫折，父母會採用鼓勵的形式作管教，她指曾經溫習了英文很長時間，卻因失手令成績退步而悶悶不樂，但父母沒有責罵，而是安慰她就算考到不理想的成績亦不要氣餒，只要盡力便一定可以改善，再對症下藥協助雨佳解決難題，得悉雨佳弱項是聆聽便要求補習老師加強訓練改善。

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立志做醫生減低醫療系統壓力

長大後雨佳志願希望成為醫生，卻非因地位收入，而是單純一顆想為社會付出的心，她表示香港醫療人員不足，令她希望出一分力，令更多病人得到幫助，其次她醫學特別感興趣，一般小朋友對打針都又懼又怕，但雨佳小時候身體不適進院反而對醫院的治療器材十分好奇，因此中學亦希望選修化學、生物等理科科目。

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記者：黃存新、嚴天任