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【聲夢傳奇2】文青Crystal獲炎明熹讚唱功好　《造星III》冠軍胞妹Maggie踩場挑戰

娛樂 16:11 2022/05/31

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TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》主題為「我超越我」，將於6月11日（星期六）晚首播。為了讓觀眾於節目開播前對各學員有更深入認識及了解。

大會一連數星期陸續公開23位《聲夢傳奇2》學員個人履歷及資料，今輪主角為「文青風女學員」，分別有之前已被起底、現年19歲的趙頌宜（Maggie）、17歲的梁芷菁（Crystal），以及22歲的李茵彤（Desta）。

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趙頌宜 Maggie

今輪介紹的三名文青風女學員中，由於Maggie早前被爆是趙祥誠（折骨Ben）妹妹，故暫時最為備受關注。

本身有跟過陳潔靈等不同音樂老師學過唱歌的Maggie，聲線獨特兼沉厚，唱歌別具感染力。

Maggie還擅長繪畫、書法及攝影，去年便與哥哥及家姐Elaine齊齊參加了由香港復康會籌辦的「畫出新生命」慈善義賣暨畫展，為基層殘疾及長期病患者提供復康服務籌募經費；不但多才多藝兼善良，亦別具文化氣息。

Maggie擅長攝影及繪畫。（IG圖片）

Maggie偶爾會將畫作放在個人IG，整體而言畫風前衛大膽，每幅作品均滲透著強烈的個人風格。Maggie曾公開透露，希望透過自己的畫筆，融合中西新舊，反映社會的面貌和情意，甚有理想。

李茵彤 Desta

至於彈唱文青路線的的Desta，於浸會大學幼兒教育系畢業，自2016年開始已不時將其自彈自唱短片上載社交平台，包括《就算世界無童話》、《三十日》、《說散就散》、《流星雨》、《情非得已》、《取消資格》及《長相廝守》等，由於笑容及聲線異常甜美，感情又十分到位，獲不少網民留言大讚，更有人笑言她有能力將慘情歌唱成冧歌，足證聲音甜美度。

Desta彈唱文青路線。（IG圖片）

除擅長彈結他，Desta還坐擁7級鋼琴及5級中樂笛子資格，有一定音樂天分。

梁芷菁 Crystal

樣子與黃美棋有點相像的Crystal，與男學員陳昊廷（Timothy）一樣曾於《聲夢傳奇2》初選中初試啼聲，並獻唱《逃生門》，當時師姐姚焯菲（Chantel）及炎明熹（Gigi）不但坐在台下欣賞其演出，更先後給予正評，其中Gigi笑言：「比起我第一次企喺台上面唱歌，好過我好多呀！」

獲炎明熹點名讚唱功好。（IG圖片）

自小熱愛唱歌的Crystal接受無綫網絡平台《See Saw先》播出的「《聲夢傳奇2》參賽者FIRST IMPRESSION」系列訪問時，透露獲父母支持暫時休學一年全力追夢。

為了提升Crystal戰鬥力，其父母還為她安排接受一連串的唱歌、跳舞及彈琴訓練，相當有愛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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