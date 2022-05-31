【著數優惠】朗豪坊抗地心吸力緊容體驗館 打卡兼玩遊戲可換領護膚體驗裝　

▲ Elizabeth Arden「抗地心吸力緊容體驗館」登陸朗豪坊LANGHAM BEAUTY。(圖片由產品提供)

位於朗豪坊LANGHAM BEAUTY的Elizabeth Arden，即日至6月23日開設了「抗地心吸力緊容體驗館」，現場更設有打卡位、互動緊緻遊戲挑戰站、個人化專屬刻瓶服務，不妨跟閨蜜到場打卡兼完成緊緻挑戰站，便可換領體驗裝，感受升級版時空彈力緊容面霜的提拉調膚之效果。

到訪體驗館，第一步當然是拍照留念鎖住回憶。打卡位以金、銀色作主調，佈置及燈光令整個環境變得耀目璀璨，影相打卡後記得向美容顧問出示已上載到Facebook或Instagram的緊容美照，便可獲得升級版時空彈力緊容面霜及膠囊體驗裝。

第二站來到彈走初老鬆弛跡象挑戰站。現場互動遊戲中，玩家可以透過交替使用升級版時空彈力緊容防曬日霜及晚霜，彈走一系列的初老跡象，如肌膚鬆弛、雙下巴、木偶紋等臉部「紋」題。讓面霜的3D FIT 三重功效配方發揮功效對抗地心吸力，助肌膚達到緊緻、彈、滑、亮。成功通關即可獲得升級版時空彈力緊容面霜及膠囊體驗裝。

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第三站便是個人化專屬刻瓶服務。購買升級版時空彈力緊容面霜或任何Elizabeth Arden產品滿$650，即可享用現場專人刻瓶服務，服務時段為即日至6月15日下午3時至7時。

對抗衰老而言，地心吸力是女士們的天敵。隨著年齡增長膠原蛋白流失，肌膚漸漸抵擋不住地心吸力，容易顯現老態。Elizabeth Arden全新推出升級版時空彈力緊容防曬日霜及晚霜，堪稱「抗地心吸力霜」，助肌膚對抗地心吸力、提拉肌膚，塑造緊緻金三角輪廓，阻止肌膚「出賣」歲月痕跡。升級配方的防曬日霜和晚霜均増添5倍分子釘和及蘊含5大活肌成份，配合3D FIT技術：秒收緊、深補水、提輪廓，高效強化肌膚屏障，彈走初老跡象。

Elizabeth Arden抗地心吸力緊容體驗館

日期：即日至6月23日

時間：11:00至22:00

地點：朗豪坊LANGHAM BEAUTY L1

記者︰劉妙賢