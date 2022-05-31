【超市大搜查】夏天食雪糕避開致肥陷阱　12款低脂雪糕雪條名單

▲ 夏天食雪糕避開致肥陷阱，12款低脂雪糕雪條名單。

炎炎夏日，很多人都喜歡吃雪糕、雪條消暑，不過，與其他零食一樣，少吃多滋味，多吃分分墮入致肥陷阱。TOPick檢視各大超市120款預先包裝雪糕、雪條，結果發現12款產品屬於低脂，並請來「Aranth 安曼註冊營養師」註冊營養師劉曼翎（Angela），分享挑選雪糕、雪條的貼士。

根據食物安全中心資料，低脂的定義為：

每100克固體食物含不超過3克總脂肪；

每100毫升液體食物含不超過1.5克總脂肪

TOPick走訪多間超市，搜羅120款預先包裝雪糕、雪條，根據營養標籤並因應產品包裝上所示的容量單位，計算每100克或每100毫升總脂肪含量，找出低脂的產品，以下為12款低脂雪糕、雪條名單：

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註冊營養師劉曼翎（Angela）表示，攝入太多脂肪，尤其是飽和脂肪，會令血液中的好膽固醇下降，壞膽固醇上升，長久下去會對心血管造成負擔。

另外，市面上部分雪糕、雪條雖然較為低脂，但都有額外添加糖分去改善口感，導致熱量也會提升。而長期攝取過多糖分，會令血糖處於一個過高的水平，增加患糖尿病、脂肪肝等疾病的風險。

Angela指出，雪糕一般會添加牛奶、忌廉等飽和脂肪較高的原料，而雪條、雪葩的主要成分是水和糖，因此整體熱量會較雪糕低。

至於口味方面，哪一款最易致肥？Angela表示，朱古力口味雪糕雪條使用可可豆、可可脂製成，整體飽和脂肪會較高，加上原料本身帶有苦味，一般會添加糖去調整口味，因此糖分亦提升。

一般有朱古力脆皮的雪糕雪條，熱量和脂肪會較高。

而挑選水果味的雪糕、雪條時要留意，一些熱帶水果，包括芒果、榴槤、荔枝或菠蘿的糖分會較高。

另外，添加了珍珠、麻糬的雪糕、雪條熱量亦會較高，由於它們的原料是糯米粉和木薯粉，都含有澱粉，加上升糖指數很高，因此對於血糖健康並非一個好選擇。

她建議，減肥人士可選擇每一份熱量不超過130大卡、飽和脂肪不超過2克以及糖分不超過15克的雪糕、雪條。

▲ 「Aranth 安曼註冊營養師」註冊營養師劉曼翎（Angela）。

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記者：沈佩珊