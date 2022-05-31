【最強報復】孝順女不忿媽媽被Dior店員冷待　帶母重返名店狂掃5個袋報復

▲ 一名女子不忿媽媽被Dior店員冷待，帶母重返名店掃袋報復。

消費者去店舖購物都希望受到禮待，但並非人人都抱著顧客至上的態度。外國一名女子聲稱，得知其母逛Dior時遭店員冷待後，決定帶媽媽重返名店，狂掃名牌袋，報復那位「白鴿眼」店員。

綜合外媒報道，新加坡籍女子Amadea本月18日，在TikTok分享了一段影片，可見她陪同媽媽到名店Dior購物，並寫道「不要讓任何人對媽媽不敬」。事源Amadea的媽媽早前獨自到意大利羅馬的Dior購物，但店員無視她，拒絕拿出她想看的產品給她。媽媽在店內呆站10分鐘，只見到那位店員熱心服務另一個家庭。

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豪花逾萬美元掃5個袋

Amadea估計因為媽媽當日衣著普通，店員可能以為她買不起名牌。得知媽媽的遭遇後，Amadea隔天帶媽媽回到同一間店，媽媽選擇了一位服務態度很好的男店員，對方為母女準備了咖啡和水，並向她們展示了一個又一個手袋。

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最終Amadea購買價值3900美元（約3.1萬港元）的Saddle Bag（馬鞍袋）、5300美元（約4.2萬港元）的Lady Dior袋等5個手袋，保守估計她花費逾萬美元掃袋。母女吃完午餐後，就返回名店取手袋。

而此時當日冷待媽媽的店員走過去，語帶諷刺恭喜男店員做成這宗生意。Amadea在影片中大晒堆起如小山的Dior禮盒，她表示「為了讓媽媽開心，我甚麼都願意做」。

年薪11萬美元買得起名牌

有網民好奇Amadea何以出手闊綽，能大手筆掃手袋。Amadea在另一影片透露，她於軟體公司Tapcart任職產品銷售經理，年薪11萬美元（港幣約86萬元），還有股份分紅，絕對有能力買名牌。

此外，有網民懷疑其實店員用「激將法」，希望她們以購物證明自己買得起。另外，也有網民認為，Amadea不應讓無視她們的店，賺取她們的錢，這樣不值得。

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責任編輯︰王明芳