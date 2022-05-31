英倫班霸Suede回歸樂壇　主音Brett Anderson以新歌憶亡母

▲ Suede回歸樂壇。

90年代Brit-Pop班霸將於9月16日推出第9張專輯《Autofiction》。這次Suede在落實製作時已決定要回歸基本，5位成員—Brett Anderson、Mat Osman、Simon Gilbert、Richard Oakes及Neil Codling，回想起昔日走到King Cross的排練室，拿起樂器Jam歌的日子。

有關《Autofiction》，Brett Anderson這樣說到：「這是我們一次最粗糙的紀錄，沒有任何花巧的製作，只有我們5個人埋首於房間裡的創作，所有的毛病與錯誤都一一呈現，完全曝露了樂隊最原始的雜亂無章，但卻讓我們引以為傲。」

他續說：「一隊樂隊的進化，是需要有新衝擊去保持當中的激情，樂迷不是愚蠢的，他們看得很通透，你對自己所做的感到厭倦嗎？樂迷也會對你厭倦。你要為樂隊追尋新的定義，但卻不能自我模仿或陷入模仿的局面，這是有點棘手的平衡點。」

▲ 新專輯。

這次Suede找來出道作〈The Drowners’〉監製、過去30年多次合作的的Ed Buller，一同於北倫敦的Konk Studio灌錄《Autofiction》。



首支單曲《She Still Leads Me On》是重塑專輯可能性的樂章，亦是Brett為已去世母親譜寫的新作。Brett的母親在1989年去世，當時他還只是20出頭，突如其來的噩耗教他不能接受，甚至參與不了母親的喪禮。「過去很多張唱片，談及的都是我的失衡的舉動、紊亂的思緒及頻繁的過錯，像是在跟我翻舊帳，但談及我的母親，就像是再深入鑽研我這些想法。」

▲ 經典大碟。

如專輯的名字所言，《Autofiction》是Brett Anderson迄今為止最個人化的專輯，就好像過去在撰寫被受好評的回憶錄《Coal Black Mornings》及《and Afternoons With The Blinds Drawn》時，讓Brett以全新視覺去審視自己作為表演者及歌手的身份，這很大部份的所感所想，都可在《Autofiction》各首歌曲中找到蛛絲螞跡。



隨著〈The Drowners’〉推出30周年紀念，《Autofiction》將會是Suede邁進第4個階段、最引頸以待的新作。

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