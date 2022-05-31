【讓座爭議】人夫斥港女與38周孕妻港鐵爭位坐　反被網民嘲諷︰老奉要讓？

▲ 一名人夫與38周孕妻搭港鐵時，不滿被一名港女爭位坐，拍照在網上公審她。

搭車讓座問題經常引起爭議，一名人夫日前乘搭港鐵時，其懷孕38周、快將臨盆的太太被一名年輕女乘客爭位坐，且無意讓座只顧玩手機，故人夫在社交平台公審該名女乘客「無得救」，卻反被網民圍攻！

該名人夫於日前在facebook群組「大埔人大埔谷」發帖文，稱與懷孕38周的太太乘搭港鐵時，一名女乘客與其孕妻爭位坐，之後女乘客只顧玩電話「扮聽唔到任何嘢」，更斥責她「￼￼無得救」。人夫重申自己並非批評她不讓座，只是不滿她跑去搶位。

「呢度唔係講緊關愛座唔讓位，啲人見唔到唔讓etc……而係畜（蓄）意同有需要人仕（士）搶位，白衫條女上車前就貼起我地（哋）後面（後面有大量位置），100%見到我地慍（哋搵）緊位同我老婆係大緊肚，到沙田話有位，條女一開始係撳緊電話，見到我行過嗰個位度跟住就揼地加速￼喺我身後￼攝埋入去￼，呢啲行為好唔要得。」

人夫拍下該名女乘客的照片，把事件放上網公審，惟大部分網民卻認為女乘客的行為沒大問題，「佢係咪根本冇留意到你老婆個肚」、「好聲好氣攞個位坐應該唔難」，且女乘客也有可能是懷孕初期不顯肚，事主不應該就此公審別人，想有位坐應該去搭的士。

面對反駁聲音，人夫多次留言強調自己只是不滿女乘客與孕婦搶位，而非她不讓座；他又稱自己有出過聲，「如果講左（咗）有用就唔洗post啦」、「佢做得出就唔怕公審啦」，並解釋不坐的士的原因，「我好少坐港鐵，大肚果（嗰）個話要坐」。

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責任編輯︰王明芳